В мае в Украине вырастет пенсия: кто имеет право на повышение и как получить доплату

В Украине лица старше 65 лет претендуют на повышенную пенсию. При этом для того, чтобы ее получить, необходимо соответствовать ряду требований.

Уже в мае для части пенсионеров в возрасте от 65 лет вырастет пенсия. Об этом говорится в материале "24 канала".

Почему растет пенсия

Решение повысить пенсии принято не в этом году. Оно будет реализовано через базовый механизм государственных гарантий, которым предусмотрен минимальный размер пенсии. Согласно ему, минимальная пенсия для людей 65+ должна составлять 40% от минимальной заработной платы, установленной на соответствующий год.

На 2026 год минимальная зарплата была повышена до 8 647 гривен, поэтому минимальный базовый гарантированный уровень пенсии должен составлять 3 458 гривен.

Кто может получить повышение пенсии

Повышение пенсии могут получить не все мужчины. На него могут претендовать неработающие пенсионеры старше 65 лет и те, которые имеют необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Текущий размер пенсии также не должен превышать установленного минимального ориентира.

Если человек продолжает официально работать или осуществляет предпринимательскую деятельность, перерасчет откладывается. Он проводится лишь после увольнения или прекращения деятельности.

Как получить перерасчет пенсии

Перерасчет пенсии произойдет в автоматическом режиме. Для этого не нужно подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд.

Однако получить перерасчет могут те, кто имеет актуальные данные о страховом стаже и статусе пенсионера.

В марте 2026 года в Украине состоялась переиндексация пенсий, когда пенсионерам увеличили пенсию на уровне около 12%. Это повышение должно было касаться всех пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года, независимо от их вида.

Однако этот механизм работает не как фиксированная надбавка, поэтому надбавка произошла разной. Средний рост пенсий составил 568 гривен.

Ранее сообщалось, что новая пенсионная реформа, которую сейчас разрабатывают в Украине, предусматривает, что минимальная пенсия в стране не может быть меньше 6000 грн.

