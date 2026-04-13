У травні в Україні зросте пенсія: хто має право на підвищення та як отримати доплату

В Україні особи, старші за 65 років, претендують на підвищену пенсію. Водночас для того, щоб її отримати, необхідно відповідати низці вимог.

Уже в травні для частини пенсіонерів у віці від 65 років зросте пенсія.

Чому зростає пенсія

Рішення підвищити пенсії ухвалено не цьогоріч. Воно буде реалізовано через базовий механізм державних гарантій, яким передбачено мінімальний розмір пенсії. Відповідно до нього, мінімальна пенсія для людей 65+ має складати 40% від мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний рік.

На 2026 рік мінімальна зарплата була підвищена до 8 647 гривень, тож мінімальний базовий гарантований рівень пенсії має складати 3 458 гривень.

Хто може отримати підвищення пенсії

Підвищення пенсії можуть отримати не всі чоловіки. На нього можуть претендувати пенсіонери, які не працюють, старші за 65 років та ті, які мають необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Поточний розмір пенсії також має не перевищувати встановленого мінімального орієнтира.

Якщо людина продовжує офіційно працювати або здійснює підприємницьку діяльність, перерахунок відкладається. Він проводиться лише після звільнення або припинення діяльності.

Як отримати перерахунок пенсії

Перерахунок пенсії відбудеться в автоматичному режимі. Для цього не потрібно подавати заяви чи звертатися до Пенсійного фонду.

Однак отримати перерахунок можуть ті, хто має актуальні дані про страховий стаж і статус пенсіонера.

У березні 2026 року в Україні відбулася переіндексація пенсій, коли пенсіонерам збільшили пенсію на рівні близько 12%. Це підвищення мало стосуватися всіх пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року, незалежно від їх виду.

Однак цей механізм працює не як фіксована надбавка, тож надбавка сталася різною. Середнє зростання пенсій склала 568 гривень.

Раніше повідомлялося, що нова пенсійна реформа, яку зараз розробляють в Україні, передбачає, що мінімальна пенсія в країні не може бути меншою за 6000 грн.

