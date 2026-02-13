Не менше 6000 грн: коли в Україні зросте мінімальна пенсія

Нова пенсійна реформа, яку зараз розробляють в Україні, передбачає, що мінімальна пенсія в країні не може бути меншою за 6000 грн.

Сьогодні в Україні понад 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію за віком менше ніж 6000 грн, заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, на цей рік бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії 6500 грн.

"Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя... Тому ми вже завершили дизайн нової пенсійної моделі", — сказав він.

Міністр пояснив, що законопроєкт, який передбачає гарантовану базову вікову вікову виплату, яка не може бути меншою за 6000 грн, зараз перебуває на фінальній стадії.

Також передбачається солідарна частина з максимально прямим зв'язком між внесками людини і розміром пенсії без впливу випадкових чинників, таких як рік виходу на пенсію.

"І професійні пенсії замість спеціальних — прозоро, за логікою ризиків професії, а не статусу, додаткових внесків, а не за рахунок солідарної системи. І для військових — це доплати за бойовий досвід", — пояснив чиновник.

Також планується розвиток добровільних накопичень як доповнення до основної пенсії.

У січні Улютін стверджував, що вважає нинішню пенсійну систему в Україні "дуже несправедливою".

"Для багатьох дуже низькі пенсійні виплати, а для деяких — дуже високі. Є велика різниця між роком, коли ти виходиш на пенсію. Навіть маючи однакові умови, тобто стаж роботи і рівень заробітної плати, ти все одно залежно від року маєш значні відмінності суми, яку будеш отримувати. Це все ми будемо збалансовувати", — запевняв міністр.

Тим часом Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку і завершує підготовку відповідного нормативного акта. З 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%.

