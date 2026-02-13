Не меньше 6000 грн: когда в Украине вырастет минимальная пенсия

Новая пенсионная реформа, которая сейчас разрабатывается в Украине, предусматривает, что минимальная пенсия в стране не может быть меньше 6000 грн.

Сегодня в Украине более 4,3 млн пенсионеров получают пенсию по возрасту менее 6000 грн, заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, на этот год бюджет Пенсионного фонда на этот год предусматривает средний размер пенсии 6500 грн.

"Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни… Поэтому мы уже завершили дизайн новой пенсионной модели", — сказал он.

Министр объяснил, что законопроект, предусматривающий гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть меньше 6000 грн, сейчас находится на финальной стадии.

Также предусматривается солидарная часть с максимально прямой связью между взносами человека и размером пенсии без влияния случайных факторов, таких как год выхода на пенсию.

"И профессиональные пенсии вместо специальных — прозрачно, по логике рисков профессии, а не статуса, дополнительных взносов, а не за счет солидарной системы. И для военных — это доплаты за боевой опыт", — объяснил чиновник.

Также планируется развитие добровольных накоплений как дополнение к основной пенсии.

В январе Улютин утверждал, что считает нынешнюю пенсионную систему в Украине "сильно несправедливой".

"Для многих очень низкие пенсионные выплаты, а для некоторых — очень высокие. Есть большая разница между годом, когда ты выходишь на пенсию. Даже имея одинаковые условия, то есть стаж работы и уровень заработной платы, ты все равно в зависимости от года имеешь значительные различия суммы, которую будешь получать. Это все мы будем сбалансировать", — заверял министр.

Тем временем Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели перерасчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта. С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%

