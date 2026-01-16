Что делать, если не хватает стажа для пенсии и как не остаться без выплат от государства даже тем, кто о них пока не думает.

В этом году вопрос страхового стажа для украинцев становится критическим: минимальные требования растут, а "перерывы" в официальной занятости или неуплата взносов могут стоить нескольких лет жизни без пенсии. Закон оставляет несколько сценариев выхода на пенсию в Украине, даже если стажа не хватает. Фокус спросил у экспертов по пенсионному праву, как работает система сегодня, что делать людям предпенсионного возраста и какой алгоритм действий стоит выбрать молодежи, чтобы не оказаться без помощи через 30-40 лет.

Пенсия в 60, 63 или 65 лет: какова градация

В Украине нет единого возраста выхода на пенсию. Все зависит от количества страхового стажа — лет, за которые уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).

"Можно уйти в 60 лет. Далее у нас есть 63 года и 65 лет. То есть есть три варианта", — объясняет старший юрист отдела перерасчета пенсий юридической компании "Приходько и партнеры" Алена Чмона.

По состоянию на январь 2026 года действуют следующие требования:

60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

63 года — от 23 лет стажа;

65 лет — минимум 15 лет стажа.

"Если человеку сейчас 60 лет и он желает идти на пенсию, то стажа нужно от 33 лет. Если же выход в 65 лет — достаточно 15 лет", — уточняет юрист.

То есть даже при недостатке стажа государство не "закрывает двери" к пенсии полностью, но заставляет ждать дольше.

В страховой стаж засчитываются только те периоды, когда платили взносы не менее минимального размера Фото: pexels.com

Что делать, если стажа не хватает уже сейчас

Людям 55-60 лет следует четко посчитать свой стаж и понять, какого именно периода не хватает.

Проверить стаж

Сделать это можно как на портале Пенсионного фонда Украины (через КЭП или BankID), приложении "Дія" (справки ОК-5 или ОК-7), так и лично в территориальном отделении ПФУ.

Найти "потерянные" периоды

Чаще всего проблемы со страховым стажем возникают в нескольких типичных ситуациях. Прежде всего, это периоды работы до 2000 года. Тогда еще не действовал электронный учет, поэтому Пенсионный фонд не видит эти годы автоматически — их нужно подтверждать бумажными справками из архивов или с бывших предприятий.

Также сложности часто связаны с предпринимательской деятельностью в 1990-х годах. За это время документы нередко утрачены или вообще не хранились, поэтому подтверждение стажа приходится искать в налоговых органах, архивах или через дополнительные справки.

Для тех, кто занимался предпринимательской деятельностью еще в 1990-х, важно знать: на каждый период существует отдельный перечень документов, подтверждающих уплату взносов. Без них начисление страхового стажа невозможно

А еще ситуацию с начислением пенсии могут осложнить годы деятельности без фактической уплаты ЕСВ. Даже если в трудовой книжке есть записи о работе, но работодатель не перечислял взносы, такой период не засчитывается в страховой стаж автоматически.

Поэтому ключевая задача состоит в том, чтобы четко определить, за какие именно годы или месяцы отсутствует подтверждение уплаты взносов, и уже под эти периоды искать или восстанавливать документы.

"Неуплаченные взносы — это отсутствующий стаж, даже если есть трудовая книжка", — отмечает Алена Приходько.

Подтвердить стаж документами

Для этого следует найти следующие документы:

трудовая книжка (как Фокус писал ранее, трудовые книжки следует оцифровать до 10 июня 2026 года. Согласно закону №1217-ІХ, после этой даты ПФУ обычно будет использовать электронный реестр, но бумажные документы будут сохранять юридическую силу для подтверждения стажа);

договоры, контракты;

справки с предприятий или архивов;

данные из единого реестра ПФУ.

"Если нет записи, но есть подтверждающие документы — справки, выписки, — их можно приобщить, и стаж будет засчитан", — объясняет юрист.

Добровольная оплата или "докупка" стажа

В 2026 году полный месяц стажа стоит:

1902 грн — минимальный ЕСВ (22% от МЗП 8647 грн);

3805 грн — разовая "докупка" за прошлые периоды (с коэффициентом 2).

Как говорят эксперты, докупить стаж перед пенсией всегда дороже, чем платить минимальный взнос в 20-25 лет. Поэтому, чем раньше это сделать, тем дешевле.

Для тех, кто занимался предпринимательской деятельностью еще в 1990-х, важно знать: на каждый период существует отдельный перечень документов, подтверждающих уплату взносов Фото: pexels.com

Если вы ФЛП: важные нюансы: важные нюансы

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) после достижения пенсионного возраста тоже имеет право на пенсию. Однако ее размер напрямую зависит от количества лет страхового стажа и от того, с какого дохода уплачивались взносы в Пенсионный фонд и ЕСВ, объясняет адвокат Анна Даниэль.

"В страховой стаж засчитываются только те периоды, когда платили взносы не менее минимального размера. Если сумма взноса была меньше, существует формула, которая определяет, на сколько дней месяца это можно зачислить. Из-за этого за один полный месяц в стаж может пойти всего несколько дней. Если же предприниматель регулярно платил взносы — стаж у него будет, но его объем зависит от размера уплаченных взносов", — добавляет адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

На пенсию также влияет доход, с которого уплачивались взносы. Чаще всего ФЛП получает минимальную пенсию, ведь ЕСВ обычно уплачивается от минимальной зарплаты.

Важно

Порядок уплаты взносов зависит от системы налогообложения:

Плательщики единого налога могут самостоятельно выбирать размер дохода, с которого уплачивают ЕСВ, но он не может быть меньше минимальной зарплаты и больше 15 МЗП. Полностью избегать уплаты взноса запрещено.

ФЛП на общей системе налогообложения уплачивают ЕСВ с чистого дохода, но также в пределах от одной МЗП до 15 МЗП. Если доход превышает 15 МЗП, взносы начисляются только с этой максимальной суммы. Поэтому предприниматель с большей прибылью может рассчитывать на пенсию выше минимальной.

"Все данные об уплаченном стаже и доходе, которые будут учитывать при начислении пенсии, уже сейчас можно проверить на сайте Пенсионного фонда через электронный кабинет после регистрации", — добавляет Анна Даниэль.

Физические лица-предприниматели имеют право на пенсию так же, как и наемные работники, но при условии уплаты ЕСВ. Если человек — ФЛП, он все равно должен платить взносы. Без этого никак

Отметим, что документы, удостоверяющие деятельность ФЛП, желательно хранить самостоятельно, особенно за старые периоды.

Если предприниматель, он все равно обязан уплачивать ЕСВ Фото: pexels.com

Мне 45-50 лет: есть ли повод волноваться?

Люди среднего возраста часто имеют "микс" стажа — часть по трудовой, часть как ФЛП.

"Даже если трудовая лежит в столе и давно не используется, но с 2004 года уплачивался ЕСВ, человек имеет право на пенсию", — объясняет юрист.

После 2004 года ключевую роль играет пенсионный реестр, а не бумажная трудовая. Если взносы платились — стаж засчитается.

Пенсионная формула в 2026 году: как считают выплаты

Размер пенсии по возрасту рассчитывается по простой формуле: П = ЗПср × Кз × Кс

Где П — размер пенсии в гривнах; ЗПср — средняя зарплата по Украине за последние 3 года перед обращением (для 2026 — 2023-2025 годы); Кз — коэффициент вашего заработка (ваш доход в каждом месяце / средняя зарплата по стране за тот же период) за любые 60 последовательных месяцев после июля 2000 года; Кс — коэффициент страхового стажа = 1% за каждый год стажа (30 лет = 30%, 40 лет = 40%)

Например: ваша пенсия при 30 годах стажа, среднем коэффициенте заработка 1,2 и средней зарплате по стране 25 000 грн = 25 000 × 1,2 × 30% = 9000 грн.

Важно помнить, что без уплаты ЕСВ стаж не начисляется, даже если есть записи в трудовой книжке. Проверить это можно в кабинете на сайте ПФУ или в "Дії".

Без уплаты Единого социального взноса стаж не начисляется, поэтому молодежь должна позаботиться о регулярной уплате ЕСВ Фото: Jason Briscoe/ Unsplash

Молодежь и пенсия: почему думать нужно уже сейчас

Для людей 18-30 лет пенсия кажется абстракцией. Но именно в этом возрасте формируется самый дешевый стаж.

"Для того, чтобы обеспечить себе пенсию, нужно работать официально. Это обязательно", — отмечает Алена Приходько.

Алгоритм для молодежи

Работать официально или регистрировать ФЛП.

Контролировать уплату ЕСВ.

Ежегодно проверять стаж в кабинете ПФУ.

Не соглашаться на "зарплату в конверте".

Итак, недостаток стажа — довольно распространенная проблема, однако это не значит, что ее невозможно решить. Людям старшего возраста, которые уже задумываются о пенсии, следует собрать документы и посчитать каждый год стажа. А для молодежи есть возможность заложить финансовую безопасность на десятилетия вперед. Украинская пенсионная система становится все жестче, и ответственность за будущую пенсию все больше ложится на самого человека.

