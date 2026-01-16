Що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії і як не залишитися без виплат від держави навіть тим, хто про них поки не думає.

Цьогоріч питання страхового стажу для українців стає критичним: мінімальні вимоги зростають, а "перерви" в офіційній зайнятості чи несплата внесків можуть коштувати кількох років життя без пенсії. Закон залишає кілька сценаріїв виходу на пенсію в Україні, навіть якщо стажу не вистачає. Фокус запитав у експертів з пенсійного права, як працює система сьогодні, що робити людям передпенсійного віку та який алгоритм дій варто обрати молоді, аби не опинитися без допомоги через 30-40 років.

Пенсія у 60, 63 чи 65 років: якою є градація

В Україні немає єдиного віку виходу на пенсію. Все залежить від кількості страхового стажу — років, за які сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

"Можна піти в 60 років. Далі в нас є 63 роки і 65 років. Тобто є три варіанти", — пояснює старша юристка відділу перерахунку пенсій юридичної компанії "Приходько та партнери" Альона Чмона.

Станом на січень 2026 року чинні такі вимоги:

60 років — не менше 33 років страхового стажу;

63 роки — від 23 років стажу;

65 років — мінімум 15 років стажу.

"Якщо людині зараз 60 років і вона бажає йти на пенсію, то стажу потрібно від 33 років. Якщо ж вихід у 65 років — достатньо 15 років", — уточнює юристка.

Тобто навіть за нестачі стажу держава не "закриває двері" до пенсії повністю, але змушує чекати довше.

До страхового стажу зараховуються лише ті періоди, коли сплачували внески не менше мінімального розміру Фото: pexels.com

Що робити, якщо стажу не вистачає вже зараз

Людям 55-60 років слід чітко порахувати свій стаж і зрозуміти, якого саме періоду бракує.

Перевірити стаж

Зробити це можна як на порталі Пенсійного фонду України (через КЕП або BankID), застосунку "Дія" (довідки ОК-5 або ОК-7), так і особисто у територіальному відділенні ПФУ.

Знайти "втрачені" періоди

Найчастіше проблеми зі страховим стажем виникають у кількох типових ситуаціях. Передусім, це періоди роботи до 2000 року. Тоді ще не діяв електронний облік, тому Пенсійний фонд не бачить ці роки автоматично — їх потрібно підтверджувати паперовими довідками з архівів або з колишніх підприємств.

Також складнощі часто пов’язані з підприємницькою діяльністю у 1990-х роках. За цей час документи нерідко втрачені або взагалі не зберігалися, тож підтвердження стажу доводиться шукати в податкових органах, архівах чи через додаткові довідки.

Для тих, хто займався підприємницькою діяльністю ще в 1990-х, важливо знати: на кожен період існує окремий перелік документів, які підтверджують сплату внесків. Без них нарахування страхового стажу неможливе

А ще ситуацію із нарахуванням пенсії можуть ускладнити роки діяльності без фактичної сплати ЄСВ. Навіть якщо в трудовій книжці є записи про роботу, але роботодавець не перераховував внески, такий період не зараховується до страхового стажу автоматично.

Тому ключове завдання полягає в тому, щоби чітко визначити, за які саме роки або місяці відсутнє підтвердження сплати внесків, і вже під ці періоди шукати або відновлювати документи.

"Несплачені внески — це відсутній стаж, навіть якщо є трудова книжка", — наголошує Альона Приходько.

Підтвердити стаж документами

Для цього слід знайти наступні документи:

трудова книжка (як Фокус писав раніше, трудові книжки слід оцифрувати до 10 червня 2026 року. Згідно із законом №1217-ІХ, після цієї дати ПФУ зазвичай використовуватиме електронний реєстр, але паперові документи зберігатимуть юридичну силу для підтвердження стажу);

договори, контракти;

довідки з підприємств або архівів;

дані з єдиного реєстру ПФУ.

"Якщо немає запису, але є підтверджуючі документи — довідки, витяги, — їх можна долучити, і стаж буде зараховано", — пояснює юристка.

Добровільна сплата або "докупівля" стажу

2026 року повний місяць стажу коштує:

1902 грн — мінімальний ЄСВ (22% від МЗП 8647 грн);

3805 грн — разова "докупка" за минулі періоди (з коефіцієнтом 2).

Як кажуть експерти, докупити стаж перед пенсією завжди дорожче, ніж платити мінімальний внесок у 20-25 років. Тож, чим раніше це зробити, тим дешевше.

Для тих, хто займався підприємницькою діяльністю ще в 1990-х, важливо знати: на кожен період існує окремий перелік документів, які підтверджують сплату внесків Фото: pexels.com

Якщо ви ФОП: важливі нюанси

Фізична особа-підприємець (ФОП) після досягнення пенсійного віку теж має право на пенсію. Однак її розмір безпосередньо залежить від кількості років страхового стажу та від того, з якого доходу сплачувалися внески в Пенсійний фонд і ЄСВ, пояснює адвокатка Анна Даніель.

"До страхового стажу зараховуються лише ті періоди, коли сплачували внески не менше мінімального розміру. Якщо сума внеску була меншою, існує формула, яка визначає, на скільки днів місяця це можна зарахувати. Через це за один повний місяць у стаж може піти всього кілька днів. Якщо ж підприємець регулярно сплачував внески — стаж у нього буде, але його обсяг залежить від розміру сплачених внесків", — додає адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

На пенсію також впливає дохід, з якого сплачувалися внески. Найчастіше ФОП отримує мінімальну пенсію, адже ЄСВ зазвичай сплачується від мінімальної зарплати.

Порядок сплати внесків залежить від системи оподаткування:

Платники єдиного податку можуть самостійно обирати розмір доходу, з якого сплачують ЄСВ, але він не може бути меншим за мінімальну зарплату та більшим за 15 МЗП. Повністю уникати сплати внеску заборонено.

ФОП на загальній системі оподаткування сплачують ЄСВ із чистого доходу, але також у межах від однієї МЗП до 15 МЗП. Якщо дохід перевищує 15 МЗП, внески нараховуються тільки з цієї максимальної суми. Тож підприємець з більшим прибутком може розраховувати на пенсію, вищу за мінімальну.

"Всі дані про сплачений стаж і дохід, які враховуватимуть при нарахуванні пенсії, вже зараз можна перевірити на сайті Пенсійного фонду через електронний кабінет після реєстрації", — додає Анна Даніель.

Фізичні особи-підприємці мають право на пенсію так само, як і наймані працівники, але за умови сплати ЄСВ. Якщо людина — ФОП, вона все одно має платити внески. Без цього ніяк

Зазначимо, що документи, які засвідчують діяльність ФОП, бажано зберігати самостійно, особливо за старі періоди.

Якщо підприємець, він усе одно зобов"язаний сплачувати ЄСВ Фото: pexels.com

Мені 45–50 років: чи є привід хвилюватися?

Люди середнього віку часто мають "мікс" стажу — частину за трудовою, частину як ФОП.

"Навіть якщо трудова лежить в столі і давно не використовується, але з 2004 року сплачувався ЄСВ, людина має право на пенсію", — пояснює юристка.

Після 2004 року ключову роль відіграє пенсійний реєстр, а не паперова трудова. Якщо внески сплачувалися — стаж зарахується.

Пенсійна формула у 2026 році: як рахують виплати

Розмір пенсії за віком розраховується за простою формулою: П = ЗПср × Кз × Кс

Де П — розмір пенсії у гривнях; ЗПср — середня зарплата по Україні за останні 3 роки перед зверненням (для 2026 — 2023-2025 роки); Кз — коефіцієнт вашого заробітку (ваш дохід у кожному місяці / середня зарплата по країні за той самий період) за будь-які 60 послідовних місяців після липня 2000 року; Кс — коефіцієнт страхового стажу = 1% за кожен рік стажу (30 років = 30%, 40 років = 40%)

Наприклад: ваша пенсія при 30 роках стажу, середньому коефіцієнті заробітку 1,2 та середній зарплаті по країні 25 000 грн = 25 000 × 1,2 × 30% = 9000 грн.

Важливо пам'ятати, що без сплати ЄСВ стаж не нараховується, навіть якщо є записи в трудовій книжці. Перевірити це можна в кабінеті на сайті ПФУ або в "Дії".

Без сплати Єдиного соціального внеску стаж не нараховується, тож молодь має подбати про регулярну сплату ЄСВ Фото: Jason Briscoe/ Unsplash

Молодь і пенсія: чому думати потрібно вже зараз

Для людей 18–30 років пенсія здається абстракцією. Але саме в цьому віці формується найдешевший стаж.

"Для того, щоб забезпечити собі пенсію, потрібно працювати офіційно. Це обов’язково", — наголошує Альона Приходько.

Алгоритм для молоді

Працювати офіційно або реєструвати ФОП.

Контролювати сплату ЄСВ.

Щороку перевіряти стаж у кабінеті ПФУ.

Не погоджуватися на "зарплату в конверті".

Отже, нестача стажу — доволі поширена проблема, проте це не означає, що її неможливо вирішити. Людям старшого віку, які вже замислюються щодо пенсії, слід зібрати документи і порахувати кожен рік стажу. А для молоді є можливість закласти фінансову безпеку на десятиліття вперед. Українська пенсійна система стає дедалі жорсткішою, і відповідальність за майбутню пенсію дедалі більше лягає на саму людину.

