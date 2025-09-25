Українців попередили, що вони можуть втратити свій страховий стаж: про що важливо знати

В Україні триває поступовий перехід на цифрові трудові книжки. Закон, ухвалений ще 2021 року (№1217), дає громадянам п'ять років на оцифрування своїх документів — крайній термін встановлено на 10 червня 2026 року.

Related video

Несвоєчасне переведення паперової трудової книжки в електронний формат може спричинити неприємні наслідки. Серед них — скорочення страхового стажу, його часткова втрата та можливі затримки під час оформлення пенсії. Про це йдеться в картці закону.

Процедура переведення проста: необхідно відсканувати всі сторінки трудової книжки та документи, що підтверджують страховий стаж. Електронна версія не тільки зберігає дані навіть у разі втрати або пошкодження паперової книжки, а й підтверджує стаж, набутий до 2004 року.

Перевірити правильність внесених записів можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або в мобільному додатку. У розділі "Електронна трудова книжка" відображаються всі відомості, а в разі виявлення неточностей громадяни можуть подати звернення онлайн.

Нагадаємо, адвокатка Анна Даніель розповіла, що дружина може перейти на пенсію свого чоловіка в разі його смерті, таким чином підвищивши щомісячні виплати від держави. Однак для цього потрібно довести, що жінка перебувала на його утриманні.

Прем'єр Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових територій. Уже готується другий пакет змін для допомоги жителям таких регіонів.