Украинцев предупредили, что они могут потерять свой страховой стаж: о чем важно знать

В Украине продолжается постепенный переход на цифровые трудовые книжки. Закон, принятый еще в 2021 году (№1217), дает гражданам пять лет на оцифровку своих документов — крайний срок установлен на 10 июня 2026 года.

Несвоевременный перевод бумажной трудовой книжки в электронный формат может повлечь за собой неприятные последствия. Среди них — сокращение страхового стажа, его частичная потеря и возможные задержки при оформлении пенсии. Об этом говорится в карточке закона.

Процедура перевода проста: необходимо отсканировать все страницы трудовой книжки и документы, подтверждающие страховой стаж. Электронная версия не только сохраняет данные даже при утрате или повреждении бумажной книжки, но и подтверждает стаж, приобретенный до 2004 года.

Проверить правильность внесенных записей можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или в мобильном приложении. В разделе "Электронная трудовая книжка" отображаются все сведения, а при обнаружении неточностей граждане могут подать обращение онлайн.

