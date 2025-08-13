Субсидии, бронь работников и помощь ВПЛ: новый пакет поддержки прифронтовых громад от Кабмина

13 августа Кабинет Министров Украины по поручению Президента принял первый пакет решений для поддержки прифронтовых территорий. Программа охватывает 238 громад в 10 областях, где проживают 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн человек относятся к уязвимым группам населения.

По словам Премьер-министра Украины Юлии Свириденко, инициатива базируется на пяти ключевых приоритетах: жилье, безопасность, поддержка людей, бизнес и здравоохранение.

В частности, Правительство планирует:

по программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку и 70% выплат по кредиту в первый год для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, дополнительно выделяется 40 тыс. грн на оформление ипотеки;

планируется строительство укрытий и защитных сооружений в школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах;

каждое домохозяйство получит 19 400 грн на твердое топливо и компенсацию 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно, а оплата общественно полезных работ должна вырасти на 33%;

отменяются админсборы и государственные пошлины, что сделает регистрацию бизнеса и имущества бесплатной;

учеников прифронтовых школ обеспечат бесплатным питанием;

аграриям планируют субсидии по 1000 грн за гектар в зонах боевых действий и гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов;

критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников;

медицинские учреждения в сельских и отдаленных громадах получат 20% надбавку за первичную помощь, а коэффициенты оплаты экстренной медпомощи также планируют повысить.

Кабмин принял первый пакет решений для поддержки прифронтовых территорий Фото: Юлия Свириденко / Facebook

Параллельно готовится второй пакет поддержки, который будет предусматривать специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием, повышение зарплат и пенсий, а также новые программы поддержки незащищенных слоев населения. Юлия Свириденко подчеркнула, что Правительство и в дальнейшем будет расширять поддержку прифронтовых громад, ориентируясь на реальные потребности людей.

Напомним, что Минобороны выступило против изменений правил бронирования на предприятиях критической инфраструктуры и не поддержало идею предоставлять послабления гражданам с нарушениями воинского учета. Нардепы получили замечания по законопроекту №13335, но его проигнорировали. В ведомстве отмечают, что законопроект дает преимущество работникам критически важных предприятий перед другими военнообязанными, что недопустимо.

Также Фокус писал, что военнообязанных граждан Украины, которые уже имеют "бронь" от мобилизации, не будут направлять на прохождение военно-врачебной комиссии. В общем, это определено Порядком проведения призыва граждан по мобилизации на особый период.