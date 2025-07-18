"Это недопустимо": Минобороны отвергло идею бронирования граждан, которые не на учете ТЦК

Министерство обороны Украины считает, что не нужно менять правила бронирования на предприятиях критической инфраструктуры. По мнению чиновников, не стоит делать послабления для граждан, которые являются нарушителями правил воинского учета или вообще не состоят на учете. Нардепы получили замечание Минобороны, но проигнорировали его.

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Отрицательное заключение Минобороны касается законопроекта №13335, и комитет ВР по нацбезопасности получил его в июне, рассказали на портале "Судебно-юридической газеты". Чиновники не поддержали идею нардепов позволять бронирование граждан, которые имеют нарушения воинского учета и трудоустроились на предприятия критической инфраструктуры.

На портале рассказали о содержании документа Минобороны и о причинах, почему идею нардепов не поддержали. По мнению ведомства, законопроект "дает преимущество" работникам критически важного предприятия перед военнообязанными, которые имеют право на бронирование. В документе указано, что такие преимущества "недопустимы".

На портале также отметили, что, несмотря на сопротивление Минобороны, в июле комитет по нацбезопасности поддержал предложение нардепов. В статье сравнили, какая идея нардепов и что говорит правительство:

парламентарии предлагают, чтобы люди имели бронь, даже если не имеют военного документа или он оформлен с нарушениями, или не состоят на учете ТЦК, или не обновили данные, или находятся в розыске терцентров. Нардепы объяснили, что дополнения нужны для защиты работников, которых взяли на работу, но не успели оформить бронирование;

Минобороны напомнило минимальные требования, которые должны выполнить военнообязанные — это наличие военно-учетного документа, пребывание на учете и своевременное обновление данных.

В карточке законопроекта №13335 нет заключения Минобороны, а есть только научно-экспертное заключение и заключение профильного комитета по нацбезопасности. СЮГ не сообщило источник информации.

Бронирование от мобилизации — детали

Отметим, Фокус писал об изменениях бронирования от мобилизации, которые инициировал нардеп и глава фракции "Слуга народа". Предложение нардепа поддержал профильный комитет, хотя определенные замечания и имела Служба безопасности Украины, указано в карточке законопроекта №13335. Согласно идее парламентариев, предприятия критически важной инфраструктуры могут трудоустроить и, соответственно, бронировать людей, которые не успели выполнить правила воинского учета. Таких людей предлагают брать на работу на 45 дней и при этом предоставить защиту от мобилизации на этот же срок.

Между тем 9 июля в сети появилось обращение Федерации работодателей Украины, которые рассказали о призыве людей, которые подали документы на бронирование. Федерация призвала правительство объявить мораторий на такие решения терцентров комплектования.

Напоминаем, представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин объяснил, будут ли штрафовать граждан, которые год назад не обновили учетные данные.