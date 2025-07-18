Наказывать станут за другое: в ТЦК подтвердили, что не будет штрафов за необновление данных, но есть нюанс

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования Роман Истомин подтвердил, что не будет штрафов за необновление данных. Срок наказания за такое нарушение — год, и этот срок истек. С другой стороны, есть ответственность за нарушение других правил воинского учета, поэтому людей и дальше будут наказывать.

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17 июля истек годовой срок после дедлайна обновления данных, написал Истомин на странице Facebook. Впрочем, это не аннулирует нарушение, совершенное военнообязанным. Чиновник пояснил, что некоторые граждане все равно не выполнили требований законодательства, поэтому ТЦК смогут их наказать.

Истомин заявил, что "не может представить", чтобы гражданин до 17 июля 2024 года четко выполнял все требования правил воинского учета и законодательства об обороне, а потом вдруг что-то нарушил. Он уверен, что какие-то нарушения были, и они не аннулировались из-за того, что прошел год после 60 дней, выделенных на обновление данных. Работники ТЦК и дальше смогут действовать в соответствии с законодательством и будут наказывать за нарушение ст. 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, говорится в заметке.

"То, что с 17 июля 2024 года уже прошел целый год, вовсе не означает, что аннулируются все нарушения, которые гражданин совершил в течение своей жизни. Отдельно — если человек в течение этого года так и не обновил свои данные", — написал Истомин.

Представитель Полтавского областного ТЦК перечислил, что нужно помнить гражданам во время усиления мобилизации:

граждане должны иметь при себе военно-учетные документы и показывать их по требованию полиции и военкоматов;

возможен штраф за нарушение правила воинского учета;

военкомы будут действовать в соответствии с законом, если человек находится в розыске, или не будет иметь документов, или обнаружат расхождения между документами и данными в базе.

"Дальнейшие действия в отношении данного гражданина будут такие же, как и были раньше — они определены постановлением Кабмина №560 и будут абсолютно законными. И тот факт, что от 17 июля 2024 года прошел уже год — не имеют на эти действия никакого влияния", — заявил Истомин.

Штрафы ТЦК — Истомин о наказании за нарушение воинского учета Фото: Скриншот

Штрафы ТЦК — детали

На портале Верховной Рады можно отыскать текст КУоАП и ознакомиться с содержанием статьи 210, в которой речь идет о штрафе за нарушение правил воинского учета. Кабинет Министров принял и регулярно дополняет порядок воинского учета, за нарушение которого могут наказать по ст. 210. Среди прочего, есть пункт о том, что граждане ответственны за соблюдение правил учета и должны самостоятельно сообщать военкомату об изменении персональных данных.

Штрафы ТЦК — какие обязанности граждан по воинскому учету Фото: Скриншот

Отметим, 17 июля медиа "Информатор" опубликовало информацию о том, что ТЦК потеряли право штрафовать граждан за необновление данных. Медиа ссылалось на мнение неназванных адвокатов, которые упомянули о ч. 7 ст. 38 КУоАП. В статье говорится о том, что взыскание за нарушение налагается только в течение года.

Напоминаем, 11 июля в Минобороны сообщили о возможности дистанционного получения и оплаты штрафа ТЦК за необновление данных.