Без визита: в Минобороны рассказали об обязательном шаге после уплаты штрафа от ТЦК

Украинцы имеют максимум 40 дней на погашение штрафов и могут сделать это онлайн со скидкой в 50%. Однако на уплате за админнарушение обязанность не заканчивается, как пояснила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Она пояснила, что функционал по уплате штрафов от ТЦК "в несколько кликов" запустили из-за многочисленных обращений пользователей, которые просили возможность оплачивать штрафы без очередей. Для того, чтобы это стало возможным, нужны были изменения в законодательство, и Верховная Рада поддержала инициативу Минобороны. Об этом известно из комментария чиновницы в эфире телемарафона 12 июля.

"И вот сейчас, впервые в сфере обороны, в сфере отношений государства с военнообязанными появилась такая опция — возможность заплатить штраф еще и со скидкой 50-процентной. Такая практика в Украине есть, она касается нарушения правил дорожного движения. Мы здесь как бы наследуем успешную государственную практику уже в сфере отношений с военнообязанными", — отметила она.

Черногоренко пояснила, что сейчас функционал доступен только тем, кто получил штраф именно за необновленные данные. Однако до конца июля возможность расширят на все типы розысков и штрафов.

"Мы уважаем время наших граждан. И мы считаем, что любые очереди, скопления во время войны — это не очень удобно и не очень безопасно", — подчеркнула заместитель министра.

Однако оплата штрафа не освобождает от обязанности обновлять военно-учетные данные.

"В любом случае необходимость обновить (и обновлять после изменения) свои данные остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, если вы, например, меняете свой телефон, вы должны его обновить. И сейчас в "Резерв+" это доступно", — пояснила Черногоренко.

По ее словам, есть граждане, которые не успели вовремя обновить данные после усиления мобилизации в Украине. За это были зафиксированы административные нарушения, и в таких случаях ТЦК имеют право отправлять данные нарушителей в розыск Нацполиции.

"И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать, есть классный, удобный выход из этой ситуации — без похода в ТЦК выполнить все же до конца свой долг и обновить данные, конечно. Потому что все же обязанность со штрафом не исчезает", — подчеркнула чиновница Минобороны.

Она добавила, что в целом на оплату штрафа дается 40 дней: первые 20 — со скидкой, следующие — уже полную сумму. Когда срок заканчивается, сумма удваивается и документы подаются уже в Исполнительную службу. Данные о снятии с розыска отправляются автоматически, как только пользователь оплачивает штраф.

Напомним, как ранее объясняли в Минобороны, для уплаты штрафа нужно зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. После получения электронного постановления, подписанного ТЦК, можно оплатить штраф онлайн.

Юристы ответили, возможно ли получить бронирование от мобилизации в Украине, не обновляя перед этим военно-учетные данные.