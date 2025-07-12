Без візиту: у Міноборони розповіли про обов'язковий крок після сплати штрафу від ТЦК

Українці мають максимум 40 днів на погашення штрафів і можуть зробити це онлайн зі знижкою у 50%. Однак на сплаті за адмінпорушення обов’язок не закінчується, як пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Вона пояснила, що функціонал зі сплати штрафів від ТЦК "у кілька кліків" запустили через численні звернення користувачів, які просили можливість оплачувати штрафи без черг. Для того, щоб це стало можливим, потрібні були зміни до законодавства, і Верховна Рада підтримала ініціативу Міноборони. Про це відомо з коментаря чиновниці в ефірі телемарафону 12 липня.

"І от зараз, вперше у сфері оборони, у сфері відносин держави з військовозобов’язаними з’явилася така опція — можливість заплатити штраф ще й зі знижкою 50-відсотковою. Така практика в Україні є, вона стосується порушення правил дорожнього руху. Ми тут якби наслідуємо успішну державну практику вже у сфері відносин з військовозобов’язаними", — зауважила вона.

Черногоренко пояснила, що зараз функціонал доступний лише тим, хто отримав штраф саме за неоновлені дані. Однак до кінця липня можливість розширять на всі типи розшуків і штрафів.

"Ми поважаємо час наших громадян. І ми вважаємо, що будь-які черги, скупчення під час війни — це не є дуже зручно і не є дуже безпечно", — підкреслила заступниця міністра.

Однак оплата штрафу не звільняє від обов’язку оновлювати військово-облікові дані.

"В будь-якому випадку необхідність оновити (і оновлювати після зміни) свої дані залишається за громадянином. Згідно з чинним законодавством, якщо ви, наприклад, змінюєте свій телефон, ви маєте його оновити. І зараз в "Резерв+" це доступно", — пояснила Черногоренко.

З її слів, є громадяни, які не встигли вчасно оновити дані після посилення мобілізації в Україні. За це були зафіксовані адміністративні порушення, і в таких випадках ТЦК мають право відправляти дані порушників у розшук Нацполіції.

"І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, є класний, зручний вихід з цієї ситуації — без походу в ТЦК виконати все ж таки до кінця свій обов'язок і оновити дані, звичайно. Тому що все ж таки обов'язок зі штрафом не зникає", — наголосила посадовиця Міноборони.

Вона додала, що загалом на оплату штрафу дається 40 днів: перші 20 — зі знижкою, наступні — вже повну суму. Коли термін закінчується, сума подвоюється і документи подаються вже у Виконавчу службу. Дані про зняття з розшуку відправляються автоматично, як тільки користувач сплачує штраф.

Нагадаємо, як раніше пояснювали у Міноборони, для сплати штрафу потрібно зайти у розділ "Штрафи онлайн" і подати заяву про визнання порушення. Після отримання електронної постанови, підписаної ТЦК, можна оплатити штраф онлайн.

Юристи відповіли, чи можливо отримати бронювання від мобілізації в Україні, не оновлюючи перед цим військово-облікові дані.