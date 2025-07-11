Бронь від мобілізації до ЗСУ без оновлення даних: як отримати відстрочку

Військовозобов'язані українці не отримають бронь від мобілізації без оновлення військово-облікових даних. Стратегічно важливим підприємствам відмовлять у бронюванні такого працівника.

Related video

Роз'яснення юристів з приводу бронювання без оновлення даних наводяться на порталі правової інформації "Юристи.UA". Фахівці відповідали на запитання громадянина, який бажає отримати бронь від служби в ЗСУ на роботі, але не оновив дані.

"Бронь ви зможете отримати тільки за умови встановлення "Резерв+" і уточнення даних. За іншого варіанту прийде відмова в бронюванні", — зазначає адвокат Юрій Айвазян.

Ще один юрист Владислав Дерій теж підтвердив неможливість оформлення бронювання, якщо військово-облікові дані не оновлені. Положення про броню регулює пункт 29 Порядку бронювання військовозобов'язаних у період мобілізації та воєнного часу.

Переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки відбувається автоматично, якщо він уточнив персональні дані, пояснив він.

"Вас мають забронювати, якщо ви перебуваєте на військовому обліку, працюєте на критичному підприємстві, уточнили дані (незалежно від дати) і не перебуваєте в розшуку", — додав Дерій.

Нагадаємо, Федерація роботодавців України просила органи влади впорядкувати процедуру отримання броні, щоб ТЦК не направляли військовозобов'язаних одразу на навчання.

У Верховній Раді планували розширити списки бронювання працівниками, які не перебували на військовому обліку і були в так званому розшуку ТЦК.