Бронь от мобилизации в ВСУ без обновления данных: как получить отсрочку

Военнообязанные украинцы не получат бронь от мобилизации без обновления военно-учетных данных. Стратегически важным предприятиям откажут в бронировании такого работника.

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Разъяснения юристов по поводу бронирования без обновления данных приводятся на портале правовой информации "Юристы.UA". Специалисты отвечали на вопрос гражданина, желающего получить бронь от службы в ВСУ на работе, но не обновившего данные.

"Бронь вы сможете получить только при условии установления "Резерв+" и уточнения данных. При другом варианте придет отказ в бронировании", — отмечает адвокат Юрий Айвазян.

Еще один юрист Владислав Дерий тоже подтвердил невозможность оформления бронирования, если военно-учетные данные не обновлены. Положения о брони регулирует пункт 29 Порядка бронирования военнообязанных в период мобилизации и военного времени.

Перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки происходит автоматически, если он уточнил персональные данные, объяснил он.

"Вас должны забронировать, если вы состоите на воинском учете, работаете на критическом предприятии, уточнили данные (независимо от даты) и не находитесь в розыске", — добавил Дерий.

Напомним, Федерация работодателей Украины просила органы власти упорядочить процедуру получения брони, чтобы ТЦК не направляли военнообязанных сразу на учения.

В Верховной Раде планировали расширить списки бронирования работниками, которые не состояли на воинском учете и были в так называемом розыске ТЦК.