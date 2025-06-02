Бронь от службы в ВСУ для "уклонистов": в Раде хотят пополнить штат критически важных предприятий

Критически важные предприятия Украины смогут бронировать работников, не состоящих на воинском учете, не уточнивших личные данные и пребывающих в так называемом розыске ТЦК.

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Временную бронь получат нарушившие мобилизационное законодательство, следует из законопроекта №13335.

Статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" хотят дополнить разрешением на бронирование от службы в армии для работников критически важных предприятий, которые:

не имеют или имеют оформленный неправильно военно-учетный документ;

не состоят на воинском учете;

не уточнили персональные данные;

пребывают в "розыске" ТЦК.

Однако есть условия: срок бронирования таких граждан не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. Само бронирование дается не более одного раза в год.

Второй пункт законопроекта поясняет его цель. Бронирование вводится для быстрого привлечения новых работников, устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы.

"Производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов, выполняющих работы по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Во время действия военного положения забронированного работника могут уволить по инициативе работодателя, если в течение испытательного срока он привел военно-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства.

Напомним, Кабмин Украины разрешил критически важным для нужд ВСУ предприятиям бронировать 100% военнообязанных сотрудников.

Фокус уже писал, что в Украине после 28 мая некоторые работники потеряют бронь от мобилизации из-за проверок Минэкономики.