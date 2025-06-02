Бронь від служби в ЗСУ для "ухилянтів": у Раді хочуть поповнити штат критично важливих підприємств

Критично важливі підприємства України зможуть бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку, не уточнили особисті дані і перебувають у так званому розшуку ТЦК.

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Тимчасову бронь отримають ті, хто порушив мобілізаційне законодавство, випливає із законопроєкту №13335.

Статтю 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" хочуть доповнити дозволом на бронювання від служби в армії для працівників критично важливих підприємств, які:

не мають або мають оформлений неправильно військово-обліковий документ;

не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані;

перебувають у "розшуку" ТЦК.

Однак є умови: строк бронювання таких громадян не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. Саме бронювання дається не більше одного разу на рік.

Другий пункт законопроєкту пояснює його мету. Бронювання запроваджують для швидкого залучення нових працівників, усунення кадрового дефіциту та нестачі робочої сили.

"Виробництво української зброї неможливо здійснити обмеженим колом фахівців, які виконують роботи з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових", — ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Під час дії воєнного стану заброньованого працівника можуть звільнити за ініціативою роботодавця, якщо протягом випробувального терміну він привів військово-облікові документи у відповідність до вимог законодавства.

Нагадаємо, Кабмін України дозволив критично важливим для потреб ЗСУ підприємствам бронювати 100% військовозобов'язаних співробітників.

Фокус уже писав, що в Україні після 28 травня деякі працівники втратять бронь від мобілізації через перевірки Мінекономіки.