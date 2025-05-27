Хто втратить бронь після 28 травня і що з цим робити: офіційне пояснення

Після 28 травня 2025 року частина працівників в Україні може втратити бронювання від мобілізації через перевірки, які Міністерство економіки проводить серед підприємств зі статусом критично важливих.

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Про це йдеться в офіційному листі Мінекономіки №27-11/37509-07 від 19 травня, де викладено умови для збереження права підприємств на бронювання працівників.

Бронювання — це офіційне відтермінування мобілізації для працівників підприємств, визнаних критично важливими для держави або оборонної сфери, що дозволяє зберегти кадри для виробництва. Воно припиняється, якщо закінчується термін дії броні, підприємство припиняє постачання для ЗСУ або втрачає свій критичний статус, після чого працівники підлягають мобілізації на загальних засадах.

Хто може втратити бронь після 28 травня

У травні Міністерство економіки проводить чергову перевірку підприємств, щоб визначити, чи відповідають вони критеріям критично важливих. Перевірка стосується як компаній, які вже мають цей статус, так і тих, що прагнуть його зберегти.

До 28 травня підприємства повинні надіслати пакет документів на електронну адресу Міністерства економіки [email protected]. Обов’язкові документи:

Витяг з інформаційної системи Державної податкової служби про стан розрахунків із бюджетом та цільовими фондами за період із 1 січня по 30 квітня 2025 року;

Документи, що підтверджують право власності або оренду нерухомості для діяльності у трьох і більше регіонах України.

Наслідки неподання документів

У разі, якщо підприємство не надасть повний пакет необхідних документів, його статус критично важливого суб’єкта може бути анульований. Це автоматично призведе до втрати права на бронювання працівників, які після цього стануть доступними для мобілізації на загальних засадах.

Особливо ризикують компанії з філіями чи відокремленими підрозділами, які повинні підтвердити свою діяльність у кількох регіонах. Несвоєчасне або неповне подання документів може спричинити серйозні кадрові проблеми.

Нагадаємо, в Міноборони закликали військовозобов’язаних українців оновити "Резерв+". Якщо цього не зробити, застосунок перестане відкриватись і на екрані з’явиться повідомлення про помилку.

Також повідомлялося, що в червні можуть призвати чоловіків віком 25 – 60 років, за винятком тих, хто має офіційне право на відстрочку або бронювання.