Мобілізація в червні: хто підлягає призову, а хто може отримати відстрочку
В Україні триває мобілізація, проте вона стосується не всіх. Деякі громадяни мають законне право на відстрочку або повне звільнення від служби.
Про це пише 24 Канал.
Мобілізація у червні
У червні можуть призвати чоловіків віком 25 – 60 років, за винятком тих, хто має офіційне право на відстрочку або бронювання. Особливо розглядають кандидатів з бойовим досвідом, а також фахівців дефіцитних військових спеціальностей – штурмовиків, саперів, операторів БпЛА, артилеристів.
Попри вік, чоловіків старших 50 років також можуть мобілізувати – у Збройних Силах України вже служить багато таких військових, зокрема й у гарячих точках.
Мобілізація у червні: хто має право на відстрочку
Юрист Дмитро Франчук нагадав, що згідно із законом, у червні 2025 року не підлягають мобілізації:
- особи з інвалідністю 1, 2 або 3 групи;
- ті, хто визнані непридатними за висновком ВЛК;
- чоловіки старші 60 років;
- постійні доглядальники за непрацездатними родичами;
- багатодітні батьки (троє і більше дітей);
- чоловіки, в яких дружина або батьки мають інвалідність 1 чи 2 групи;
- студенти денної чи дуальної форм навчання, а також аспіранти;
- засуджені за тяжкі злочини;
- ті, у кого під час війни загинув або зник безвісти близький родич;
- особи, які перебували у полоні.
Мобілізація у червні: як оформити відстрочку
Щоб отримати офіційну відстрочку, треба звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) із заявою та пакетом документів. До заяви потрібно додати:
- документи, що підтверджують підставу (свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, склад сім’ї тощо);
- чинний висновок ВЛК (за наявності);
- оригінали або нотаріально завірені копії документів.
Додамо, що чоловіки 25 – 60 років, які мали статус обмежено придатних, мають до 5 червня 2025 року пройти повторну ВЛК. У разі ухилення – можливий примусовий привід до ТЦК і штраф.
Нагадаємо, демобілізація під час повномасштабної війни з Росією загрожує Україні втратою державності. Водночас спікер Ради визнає, що воювати з росіянами чотири роки поспіль нестерпно важко.
Фокус також писав, що під час загальної мобілізації частина українців "зловживає" аспірантурою.