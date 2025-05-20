Мобілізація в червні: хто підлягає призову, а хто може отримати відстрочку

В Україні триває мобілізація, проте вона стосується не всіх. Деякі громадяни мають законне право на відстрочку або повне звільнення від служби.

Related video

Про це пише 24 Канал.

Мобілізація у червні

У червні можуть призвати чоловіків віком 25 – 60 років, за винятком тих, хто має офіційне право на відстрочку або бронювання. Особливо розглядають кандидатів з бойовим досвідом, а також фахівців дефіцитних військових спеціальностей – штурмовиків, саперів, операторів БпЛА, артилеристів.

Попри вік, чоловіків старших 50 років також можуть мобілізувати – у Збройних Силах України вже служить багато таких військових, зокрема й у гарячих точках.

Мобілізація у червні: хто має право на відстрочку

Юрист Дмитро Франчук нагадав, що згідно із законом, у червні 2025 року не підлягають мобілізації:

особи з інвалідністю 1, 2 або 3 групи;

ті, хто визнані непридатними за висновком ВЛК;

чоловіки старші 60 років;

постійні доглядальники за непрацездатними родичами;

багатодітні батьки (троє і більше дітей);

чоловіки, в яких дружина або батьки мають інвалідність 1 чи 2 групи;

студенти денної чи дуальної форм навчання, а також аспіранти;

засуджені за тяжкі злочини;

ті, у кого під час війни загинув або зник безвісти близький родич;

особи, які перебували у полоні.

Мобілізація у червні: як оформити відстрочку

Щоб отримати офіційну відстрочку, треба звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) із заявою та пакетом документів. До заяви потрібно додати:

документи, що підтверджують підставу (свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, склад сім’ї тощо);

чинний висновок ВЛК (за наявності);

оригінали або нотаріально завірені копії документів.

Додамо, що чоловіки 25 – 60 років, які мали статус обмежено придатних, мають до 5 червня 2025 року пройти повторну ВЛК. У разі ухилення – можливий примусовий привід до ТЦК і штраф.

Нагадаємо, демобілізація під час повномасштабної війни з Росією загрожує Україні втратою державності. Водночас спікер Ради визнає, що воювати з росіянами чотири роки поспіль нестерпно важко.

Фокус також писав, що під час загальної мобілізації частина українців "зловживає" аспірантурою.