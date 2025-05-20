Мобилизация в июне: кто подлежит призыву, а кто может получить отсрочку
В Украине продолжается мобилизация, однако она касается не всех. Некоторые граждане имеют законное право на отсрочку или полное освобождение от службы.
Об этом пишет 24 Канал.
Мобилизация в июне
В июне могут призвать мужчин в возрасте 25 — 60 лет, за исключением тех, кто имеет официальное право на отсрочку или бронирование. Особенно рассматривают кандидатов с боевым опытом, а также специалистов дефицитных военных специальностей — штурмовиков, саперов, операторов БпЛА, артиллеристов.
Несмотря на возраст, мужчин старше 50 лет также могут мобилизовать — в Вооруженных Силах Украины уже служит много таких военных, в том числе и в горячих точках.
Мобилизация в июне: кто имеет право на отсрочку
Юрист Дмитрий Франчук напомнил, что по закону, в июне 2025 года не подлежат мобилизации:
- лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;
- те, кто признаны непригодными по заключению ВВК;
- мужчины старше 60 лет;
- постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;
- многодетные родители (трое и более детей);
- мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность 1 или 2 группы;
- студенты дневной или дуальной форм обучения, а также аспиранты;
- осужденные за тяжкие преступления;
- те, у кого во время войны погиб или пропал без вести близкий родственник;
- лица, которые находились в плену.
Мобилизация в июне: как оформить отсрочку
Чтобы получить официальную отсрочку, надо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с заявлением и пакетом документов. К заявлению нужно приложить:
- документы, подтверждающие основание (свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, состав семьи и т.д.);
- действующее заключение ВВК (при наличии);
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов.
Добавим, что мужчины 25 — 60 лет, которые имели статус ограниченно годных, должны до 5 июня 2025 года пройти повторную ВВК. В случае уклонения — возможен принудительный привод в ТЦК и штраф.
Напомним, демобилизация во время полномасштабной войны с Россией грозит Украине потерей государственности. В то же время спикер Рады признает, что воевать с россиянами четыре года подряд невыносимо трудно.
Фокус также писал, что во время всеобщей мобилизации часть украинцев "злоупотребляет" аспирантурой.