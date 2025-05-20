Мобилизация в июне: кто подлежит призыву, а кто может получить отсрочку

В Украине продолжается мобилизация, однако она касается не всех. Некоторые граждане имеют законное право на отсрочку или полное освобождение от службы.

Related video

Об этом пишет 24 Канал.

Мобилизация в июне

В июне могут призвать мужчин в возрасте 25 — 60 лет, за исключением тех, кто имеет официальное право на отсрочку или бронирование. Особенно рассматривают кандидатов с боевым опытом, а также специалистов дефицитных военных специальностей — штурмовиков, саперов, операторов БпЛА, артиллеристов.

Несмотря на возраст, мужчин старше 50 лет также могут мобилизовать — в Вооруженных Силах Украины уже служит много таких военных, в том числе и в горячих точках.

Мобилизация в июне: кто имеет право на отсрочку

Юрист Дмитрий Франчук напомнил, что по закону, в июне 2025 года не подлежат мобилизации:

лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;

те, кто признаны непригодными по заключению ВВК;

мужчины старше 60 лет;

постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;

многодетные родители (трое и более детей);

мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность 1 или 2 группы;

студенты дневной или дуальной форм обучения, а также аспиранты;

осужденные за тяжкие преступления;

те, у кого во время войны погиб или пропал без вести близкий родственник;

лица, которые находились в плену.

Мобилизация в июне: как оформить отсрочку

Чтобы получить официальную отсрочку, надо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с заявлением и пакетом документов. К заявлению нужно приложить:

документы, подтверждающие основание (свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, состав семьи и т.д.);

действующее заключение ВВК (при наличии);

оригиналы или нотариально заверенные копии документов.

Добавим, что мужчины 25 — 60 лет, которые имели статус ограниченно годных, должны до 5 июня 2025 года пройти повторную ВВК. В случае уклонения — возможен принудительный привод в ТЦК и штраф.

Напомним, демобилизация во время полномасштабной войны с Россией грозит Украине потерей государственности. В то же время спикер Рады признает, что воевать с россиянами четыре года подряд невыносимо трудно.

Фокус также писал, что во время всеобщей мобилизации часть украинцев "злоупотребляет" аспирантурой.