Мобилизация в Украине: сколько аспирантов отчислили за последние 2 года, — политик (видео)

По словам Николая Томенко, во время всеобщей мобилизации часть украинцев "злоупотребляет" аспирантурой. Однако методы, выбранные властью для борьбы с этим, он назвал циничными.

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Об этом известно из комментария доктора политических наук и бывшего народного депутата Николая Томенко в эфире "Ранок.LIVE" 22 апреля.

Об аспирантуре — с 1:40:57

"Мы знали и много говорили, что аспирантурой злоупотребляет какая-то часть", — отметил он.

По словам Томенко, за последние два года вузами было отчислено три тысячи аспирантов. В этом контексте он вспомнил о недавнем нововведении — обязательный экзамен по украинскому и иностранному языкам на 3 курсе.

"Вот вы платите деньги, например, да? Вы заплатили за два года обучения, значит, у вас, кстати индивидуальный график есть. (...) И теперь правительство принимает решение: нет, мы еще на третьем году придумаем вам ВНО новое по английскому языку, ну добавили украинский, чтобы не сказали, что один английский. Если вы не сдадите, вы не получаете диплом, не защищаетесь и так далее", — сказал эксперт.

Он назвал это "полным цинизмом".

"Как можно на третьем году? Вы выполняли-выполняли, платили-платили, вам меняют правила игры", — подчеркнул Томенко.

Новый экзамен на 3 курсе аспирантуры: детали

Кабмин изменил правила подготовки для аспирантов, введя с этого года новые экзамены на 3 курсе. Замглавы Минобразования Михаил Винницкий объяснял, что в 2023 году аспирантура стала "убежищем" для тех, кто хотел избежать всеобщей мобилизации, и среди поступающих выросла доля мужчин в возрасте от 25 лет.

По данным министерства, до войны ежегодно по стране поступали на аспирантуру 3-4 тысячи человек, а в 2023 году это было 18 тысяч человек. Новые экзамены должны проверить "базовые знания" тех, кто рвался на обучение в то время. Винницкий информировал, что примерно 3 тысячи поступающих в результате были отчислены в первый же год обучения, чаще всего из-за невыполнения индивидуального учебного плана.

Напомним, в Минобразования информировали, что более 90% на аспирантуру в 2024 году были мужчинами призывного возраста, но повышение проходного балла для ЕВЭ значительную часть из них "отсеяло". В то же время обучение на контрактной основе для аспирантов отменено, поэтому учиться можно только на бюджете.

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского заявляли, что в результате сессии в июле 2024 года отчислили почти тысячу студентов. В то же время ЕВЭ для аспирантуры на 160 и более баллов сдали лишь 40% поступающих.