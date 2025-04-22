Мобілізація в Україні: скільки аспірантів відрахували за останні 2 роки, — політик (відео)

Зі слів Миколи Томенка, під час загальної мобілізації частина українців "зловживає" аспірантурою. Однак методи, обрані владою для боротьби з цим, він назвав цинічними.

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Про це відомо з коментаря доктора політичних наук і колишнього народного депутата Миколи Томенко в ефірі "Ранок.LIVE" 22 квітня.

Про аспірантуру — з 1:40:57

"Ми знали й багато говорили, що аспірантурою зловживає якась частина", — зауважив він.

Зі слів Томенка, за останні два роки вишами було відраховано три тисячі аспірантів. У цьому контексті він згадав про нещодавнє нововведення — обов’язковий екзамен з української й іноземної мов на 3 курсі.

"От ви платите гроші, наприклад, так? Ви заплатили за два роки навчання, значить, у вас, до речі індивідуальний графік є. (…) І тепер уряд приймає рішення: ні, ми ще на третьому році придумаємо вам ЗНО нове з англійської мови, ну додали українську, щоб не сказали, що одна англійська. Якщо ви не складете, ви не отримуєте диплом, не захищаєтесь і так далі", — сказав експерт.

Він назвав це "повним цинізмом".

"Як можна на третьому році? Ви виконували-виконували, платили-платили, вам змінюють правила гри", — підкреслив Томенко.

Новий іспит на 3 курсі аспірантури: деталі

Кабмін змінив правила підготовки для аспірантів, запровадивши з цього року нові іспити на 3 курсі. Заступник голови Міносвіти Михайло Винницький пояснював, що у 2023 році аспірантура стала "прихистком" для тих, хто хотів уникнути загальної мобілізації, і серед вступників зросла частка чоловіків віком від 25 років.

За даними міністерства, до війни щороку по країні вступали на аспірантуру 3-4 тисячі осіб, а у 2023 році це було 18 тисяч осіб. Нові іспити мають перевірити "базові знання" тих, хто рвався на навчання у той час. Винницький інформував, що приблизно 3 тисячі вступників в результаті були відраховані у перший же рік навчання, найчастіше через невиконання індивідуального навчального плану.

Нагадаємо, у Міносвіти інформували, що понад 90% на аспірантуру у 2024 році були чоловіками призовного віку, але підвищення прохідного бала для ЄВІ значну частину з них "відсіяло". Водночас навчання на контрактній основі для аспірантів скасоване, тож вчитись можна лише на бюджеті.

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського заявляли, що в результаті сесії у липні 2024 року відрахували майже тисячу студентів. Водночас ЄВІ для аспірантури на 160 і більше балів склали лише 40% вступників.