"Потеряем государственность": Стефанчук объяснил, почему до сих пор нет закона о демобилизации (видео)

Демобилизация во время полномасштабной войны с Россией грозит Украине потерей государственности. В то же время спикер Рады признает, что воевать с россиянами четыре года подряд невыносимо трудно.

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Необходимо обеспечить справедливый подход к тем, кто воюет на передовой, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Громадському радіо".

В Раде говорили, что военного положения не приведет к автоматической демобилизации в ВСУ

Далее спикер сказал, что не знает ни одной страны, которая во время войны проводила демобилизацию военных. Единственный исторический пример — Украинская Народная Республика в 1919 году.

"Результат этого мы также знаем. Тогда мы потеряли на большой период нашу украинскую государственность", — заметил он.

Стефанчук согласился с тем, что четыре года подряд воевать с россиянами невыносимо трудно. Украина должна выработать справедливый подход к служащим на передовой: наладить механизмы ротаций, отпусков и прочих процессов.

"Мы ожидаем соответствующих решений от ВСУ. Они должны прийти и сказать: "друзья, мы планируем так и так". Если для этого нужен закон, Рада рассмотрит его", — заявил он.

При этом многие вещи, по его словам, необязательно проводить в законодательной плоскости. Достаточным будет уровень постановлений Кабинета Министров. А вопросы ротации — точно внутреннее дело самой армии.

"Я знаю подразделения, где это все налажено: люди ходят в ротации, получают отпуска и прочее. Вопрос скорее не в законах, а в обмене опытом с такими подразделениями", — заключил спикер.

Напомним, нардеп Федор Вениславский говорил, что отмена военного положения в Украине не приведет к автоматической демобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в Украине с 9 мая до 6 августа. Парламент уже в 15-й раз одобрил это решение.