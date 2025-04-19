Прекращение военного положения не будет означать автоматической демобилизации, — Вениславский (видео)

Народный депутат Украины Федор Вениславский заявил, что завершение военного положения не приведет к автоматической демобилизации граждан из рядов войска. Для этого нужно отдельное решение главы государства, поддержанное парламентом.

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Об этом он заявил в интервью NV.

Вениславский о военном положении и демобилизации из ВСУ (смотреть с 07:20)

По словам Вениславского, что если украинский парламент не одобрит указ Президента о продлении военного положения, то такой правовой режим прекращается.

"Но здесь надо быть откровенным, и честно говорить гражданам Украины, военнослужащим, что прекращение правового режима военного положения не означает автоматическую демобилизацию. Потому что, согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, которое требует одобрения Верховной Рады", — сказал народный депутат.

Он добавляет, что если режим военного положения не будет продлен, то "демобилизация автоматически не наступит", а для этого нужно "отдельное решение".

"И здесь, учитывая ту ситуацию, что война будет продолжаться, я думаю, что никто точно решение о демобилизации принимать не будет", — сказал Вениславский.

Ранее сообщалось, кто будет служить в армии, если закончит военное положение в Украине. Военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, что украинской армии понадобится новая модель, в частности, возможен вариант возвращения к срочной службе и службе по призыву.

Впоследствии стало известно, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине. Глава государства подписал соответствующие документы, продлившие действие правового режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 6 августа.