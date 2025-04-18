Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 6 августа

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до августа 2025, подписав соответствующие законопроекты 18 апреля.

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Об этом говорится в карточках законопроектов на сайте парламента.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней — с 9 мая до 6 августа.

Продление военного положения в Украине

16 апреля Верховная Рада рассмотрела законопроекты №13172 о продлении военного положения и №13173 — о продлении всеобщей мобилизации. Против проголосовал только один нардеп Алексей Гончаренко.

ВР в пятнадцатый раз согласовала продление военного положения. Традиционно речь идет о 90 днях — до 6 августа. "За" проголосовали 357 нардепов, против выступил только член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, который в соцсетях подтвердил, что он против продления мобилизации и военного положения и был единственным с такой позицией.

"Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на защитников. Им все равно на сроки службы. Они сейчас сюда пришли, посмеялись и пошли домой. А военный в окопе уже 4-й год. Где вы все, когда надо действовать для военных? И вот это вам позор", — отметил Гончаренко.

Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов 18 апреля резко отреагировал на ситуацию после очередной ракетной атаки россиян на город, обратив внимание на поведение журналистов телемарафона "Единые новости" на местах ударов.

Также Фокус писал о том, что Давид Арахамия назвал Алексея Гончаренко "космонавтом" и предположил, что на его решение голосовать против продления военного положения могли повлиять зарубежные командировки.