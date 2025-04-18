"Просто отвратительно": Филатов прокомментировал работу журналистов телемарафона после обстрелов Днепра

Городской голова Днепра Борис Филатов резко отреагировал на ситуацию после очередной ракетной атаки россиян на город, обратив внимание на поведение журналистов телемарафона "Єдині новини" на местах ударов.

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Об этом мэр Днепра написал в своих соцсетях 18 апреля.

"Опять влупили, на этот раз уже не шахедами, а ракетами. Но я не об этом", — отметил Филатов.

По словам городского головы, каждый раз, когда он приезжает на место прилетов, то журналисты телемарафона "делают вид, что не видят" его.

"Выглядит это очень забавно. Брать интервью у всех вокруг, но рядом со мной проходить, потупив в землю глаза", — написал Филатов.

Более того, политик обратил внимание на то, что он бывший журналист, поэтому знаком со многими "коллегами".

"Выводов не будет. Просто отвратительно", — добавил Филатов.

Фото: скріншот

Обстрел Днепра 18 апреля — что известно

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил об ударе россиян по Днепру, который произошел в ночь на 18 апреля. Россияне применили ракеты и дроны-камикадзе "Шахед". Ракеты попали по Днепровскому району областного центра. В городе повреждены фитнес-центр, отель и офисное помещение.

В частности, по данным Лысака, на Днепропетровщине работали силы ПВО, уничтожив 3 БпЛА и 3 ракеты.

"Прошло без погибших и раненых", — отметил глава ОВА.

Напомним, в результате утреннего обстрела Харькова 18 апреля пострадали десятки людей, среди них есть дети, и погиб один человек. В Харьковской ОГА отметили, что военных объектов поблизости нет.

Также Фокус писал о последствиях российских обстрелов в Сумах, Харькове и Днепре в ночь на 18 апреля.