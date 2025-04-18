Били как по Сумам: кассетная ракета в Харькове разорвалась в воздухе, пострадавших уже более 60

В результате утреннего обстрела Харькова пострадали десятки людей, среди них есть дети, и погиб один человек. В Харьковской ОВА отметили, что военных объектов поблизости нет.

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Актуальную информацию о ракетном ударе по Харькову 18 апреля собрал Фокус.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до более 60 человек.

В "Суспільне" со ссылкой на городской совет передали, что в результате обстрела повреждены более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов. Были выбиты более 3 тысяч окон в квартирах и еще 405 — в местах общего пользования. В местном медиа "Думка" передали, что российская ракета разбила школу в Основянском районе Харькова.

Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля Фото: "Думка" Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля Фото: "Думка"

В комментарии журналистам председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что было три удара "Искандерами", в одной из локаций ракета разорвалась в воздухе.

"Мы видим шрапнель. То есть, наверное, целью было поражение опять же максимально гражданского населения", — отметил он.

Фото обломков "Искандера", который ударил по Харькову 18 апреля Фото: "Думка"

Синегубов проинформировал, что один человек погиб, около 10 пострадавших были госпитализированы. Среди раненых — пятеро детей, четверо госпитализированных — в крайне тяжелом состоянии. Предварительно, "Искандер" разорвался в воздухе, как было во время удара по Сумам.

"Никаких военных объектов или предприятий здесь нет", — подчеркнул глава обладминистрации.

Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля Фото: Суспільне Харків Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля Фото: Суспільне Харків

Он уточнил, что пострадало гражданское предприятие, на котором производят хозяйственные товары. У одного работника — травматическая ампутация ноги, его госпитализировали с очень тяжелым ранением. Спасательные работы на месте "прилета" уже завершены, все квартиры уже обошли, но не исключают, что где-то еще может быть раненый человек.

"Это кассетный "Искандер", который разрывается для того, чтобы поразить максимально такими мелкими, скажем, обломками живую силу. То есть это наше гражданское население", — добавил Синегубов.

Терехов в комментарии журналистам также заявил, что ракета разорвалась в воздухе. Из-за того, что снаряды были кассетными, сильно разлетелись обломки, поэтому такие разрушения.

Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля Фото: Суспільне Харків Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля Фото: "Думка"

"Вы знаете, в такую неделю, во-первых. Во-вторых, сегодня Страстная пятница. Это не то что ужасно, это не то что терроризм, это — действительно, знаете, я не могу даже оценить. Как сказать, выразить словами, кто это такой, в такое время, в святые времена, бьет", — сказал городской голова.

Он подчеркнул, что в такое время люди как раз просыпаются и отправляются на работу. Мэр уточнил, что погибший — мужчина.

Напомним, также 18 апреля ВС РФ атаковали Днепр и Сумы. В Днепре ночью неизвестные ракеты повредили фитнес-центр, отель и офисное помещение. В Сумах в результате удара "Шахедов" один человек погиб и один — получил ранения. Три дрона попали по цеху, который изготавливал пасхальные куличи.

Вечером 17 апреля Николаев атаковал неизвестный реактивный дрон. Городские власти сообщали, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.