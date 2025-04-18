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Военный Фокус Обстрелы городов Украины ВС РФ ударили "Искандерами" по Харькову

Били как по Сумам: кассетная ракета в Харькове разорвалась в воздухе, пострадавших уже более 60

Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район
Фото: Суспільне Харків | Часть пострадавших — в крайне тяжелом состоянии

В результате утреннего обстрела Харькова пострадали десятки людей, среди них есть дети, и погиб один человек. В Харьковской ОВА отметили, что военных объектов поблизости нет.

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Актуальную информацию о ракетном ударе по Харькову 18 апреля собрал Фокус.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до более 60 человек.

В "Суспільне" со ссылкой на городской совет передали, что в результате обстрела повреждены более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов. Были выбиты более 3 тысяч окон в квартирах и еще 405 — в местах общего пользования. В местном медиа "Думка" передали, что российская ракета разбила школу в Основянском районе Харькова.

Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район Fullscreen
Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля
Фото: "Думка"
Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район Fullscreen
Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля
Фото: "Думка"

В комментарии журналистам председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что было три удара "Искандерами", в одной из локаций ракета разорвалась в воздухе.

"Мы видим шрапнель. То есть, наверное, целью было поражение опять же максимально гражданского населения", — отметил он.

Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район Fullscreen
Фото обломков "Искандера", который ударил по Харькову 18 апреля
Фото: "Думка"

Синегубов проинформировал, что один человек погиб, около 10 пострадавших были госпитализированы. Среди раненых — пятеро детей, четверо госпитализированных — в крайне тяжелом состоянии. Предварительно, "Искандер" разорвался в воздухе, как было во время удара по Сумам.

"Никаких военных объектов или предприятий здесь нет", — подчеркнул глава обладминистрации.

Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район Fullscreen
Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля
Фото: Суспільне Харків
Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район Fullscreen
Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля
Фото: Суспільне Харків

Он уточнил, что пострадало гражданское предприятие, на котором производят хозяйственные товары. У одного работника — травматическая ампутация ноги, его госпитализировали с очень тяжелым ранением. Спасательные работы на месте "прилета" уже завершены, все квартиры уже обошли, но не исключают, что где-то еще может быть раненый человек.

"Это кассетный "Искандер", который разрывается для того, чтобы поразить максимально такими мелкими, скажем, обломками живую силу. То есть это наше гражданское население", — добавил Синегубов.

Терехов в комментарии журналистам также заявил, что ракета разорвалась в воздухе. Из-за того, что снаряды были кассетными, сильно разлетелись обломки, поэтому такие разрушения.

Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район Fullscreen
Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля
Фото: Суспільне Харків
Ракетный удар по Харькову, ракетный обстрел Харькова, обстрел Харькова, обстрел Харькова 18 апреля, удар по Харькову, удар по Харькову 18 апреля, взрывы Харьков, Основянский район Fullscreen
Фото последствий ракетного обстрела Харькова 18 апреля
Фото: "Думка"

"Вы знаете, в такую неделю, во-первых. Во-вторых, сегодня Страстная пятница. Это не то что ужасно, это не то что терроризм, это — действительно, знаете, я не могу даже оценить. Как сказать, выразить словами, кто это такой, в такое время, в святые времена, бьет", — сказал городской голова.

Он подчеркнул, что в такое время люди как раз просыпаются и отправляются на работу. Мэр уточнил, что погибший — мужчина.

Напомним, также 18 апреля ВС РФ атаковали Днепр и Сумы. В Днепре ночью неизвестные ракеты повредили фитнес-центр, отель и офисное помещение. В Сумах в результате удара "Шахедов" один человек погиб и один — получил ранения. Три дрона попали по цеху, который изготавливал пасхальные куличи.

Вечером 17 апреля Николаев атаковал неизвестный реактивный дрон. Городские власти сообщали, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.