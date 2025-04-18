"Чотири удари ракетами": РФ атакувала житлові багатоповерхівки Харкова, що відомо
У ніч з 17 на 18 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого у місті є руйнування та гагиблі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Зафіксовано чотири удари ракетами по місту", — написав Терехов.
Він пояснив, що одна з ракет вдарила по густонаселеному району Харкова.
"Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди", — зазначив Терехов.
А згодом мер Харкова уточнив, що відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, серед яких є малолітня дитина.
Інформацію про ракетний удар по місту підтвердив також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі", — підкреслив Синєгубов.
За його словами, постраждали 20 людей.
О 5:51 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки у власній квартирі загинула одна людина.
Нагадаємо, ввечері 16 квітня росіяни масовано атакували Дніпро ударними дронами-камікадзе типу "шахед".
У цей же день ЗС РФ вдарили КАБами по Херсону.