"Чотири удари ракетами": РФ атакувала житлові багатоповерхівки Харкова, що відомо

У ніч з 17 на 18 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого у місті є руйнування та гагиблі.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Зафіксовано чотири удари ракетами по місту", — написав Терехов.

Він пояснив, що одна з ракет вдарила по густонаселеному району Харкова.

"Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди", — зазначив Терехов.

А згодом мер Харкова уточнив, що відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, серед яких є малолітня дитина.

Інформацію про ракетний удар по місту підтвердив також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі", — підкреслив Синєгубов.

За його словами, постраждали 20 людей.

О 5:51 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки у власній квартирі загинула одна людина.

Нагадаємо, ввечері 16 квітня росіяни масовано атакували Дніпро ударними дронами-камікадзе типу "шахед".

У цей же день ЗС РФ вдарили КАБами по Херсону.