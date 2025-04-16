Росіяни вдарили КАБами по Херсону: під обстріл потрапив керівник МВА Мрочко (відео)

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко під час запису звернення потрапив під атаку чотирьох КАБів. Російські окупанти обстріляли Херсон вранці 16 квітня.

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Про це Мрочко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Роман Мрочко записував відео, коли потрапив під обстріл

"Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля. Армія РФ не дає поки що повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу", — повідомив Мрочко.

За його інформацією, під удар потрапили об'єкти соціальної інфраструктури, багатоповерхівки. Є загиблий і поранені.

"Коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, наші соціальні працівники та комунальники, окупанти накрили їх з артилерії. Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнемо ліквідацію наслідків чергової атаки російських терористів проти мирних херсонців", — повідомив очільник МВА.

За його інформацією, о 6:30 ранку 16 квітня внаслідок артилерійського обстрілу росіян загинув житель Херсона. Під час обстрілу він перебував на вулиці у Центральному районі міста. Наразі його особистість встановлюється. Він також написав, що дві жінки 70 та 20 років та чоловік 61 року отримали вибухові травми та осколкові поранення внаслідок російських обстрілів Центрального району міста. Потерпілих доставили до лікарні.

Через пошкодження контактної мережі у Центральному районі тимчасово зупинено рух тролейбусів на 11 та 12 маршрутах. Окрім того, у зв’язку з ворожим обстрілом маршрутні автобуси тимчасово ходять до площі Нескорених.

"Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Комишани, Садове, Зеленівка. Зокрема, пошкоджено 2 багатоповерхових та 2 приватних будинки, 5 авто, 2 ділянки газогону, господарчу споруду. Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 7 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Їм надана необхідна медична допомога", — підбив підсумки голова МВА.

Нагадаємо, що російські війська здійснили атаки на Суми та Кривий Ріг, застосувавши балістичні ракети. Одночасно безпілотники РФ продовжують завдавати ударів по мирному населенню в Херсоні. Таким чином Москва демонструє свою готовність продовжувати насильство проти цивільних.

Також, у прифронтових областях України аптеки опинилися на межі виживання. Через посилене державне регулювання, скасування маркетингових угод та жорсткі обмеження в цінах, фармацевтичні підприємці — особливо у Харкові та Херсоні — змушені або переносити роботу у підвальні приміщення, або повністю згортати діяльність.