"Тут Зоряні війни": як ЗС РФ полюють на цивільних — репортаж The Economist

Збройні сили Російської Федерації атакували Суми та Кривий Ріг, запустивши балістичні ракети по центрах міст. Російські дрони тероризують цивільних в Херсоні. Таким чином Москва показує, що "сипле смерть" на цивільних і що припинення вогню — це "далекі балачки", написало видання The Economist.

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Про атаку РФ на Суми та про інші дії росіян ідеться у статті, яку The Economist опублікувало 13 квітня.

Видання поспілкувалось з жителями українських міст, які страждають від ракетних та дронових ударів російської армії, а також з українськими військовими і політиками. Згадали про останню атаку по Сумах, коли від двох балістичних ракет загинуло понад 30 людей. Після цього розповіли про ситуацію в Херсоні. Зі слів українського бійця Андрія, який погодився поговорити з журналістами, прибережна лінія вздовж річки Дніпро перетворилась на "червону зону". У кількакілометровій смузі постійно літають дрони РФ: одні БПЛА шпигують, інші — "полюють" на цивільних, навели журналісти слова Андрія.

"Ракети влучили [по Сумах], коли багато віруючих були на вербній неділі. Але особливо сильно від дронів страждає Херсон. "Тут Зоряні війни", — сказав голова військової адміністрації Олександр Прокудін", — написало The Economist.

Після цього медіа розповіло про атаку РФ на Кривий Ріг, коли ракета вибухнула поруч з дитячим майданчиком, та навело слова місцевої жительки, яка заявила, що "потрібна помста". Журналісти також оцінили реакцію політиків та військових на російські удари. Наприклад, слова політиків вони назвали "зухвалими", тоді як військові "тихо впевнені, що настрої у Кривому Розі зовсім інші".

"На південно-східних підступах до України розмови про припинення вогню – це лише далекі балачки. Росія продовжує бомбити цивільні цілі. Солдати можуть утримувати лінію, але безпілотники та ракети вбивають цивільних ", — написало медіа.

Атака на Суми — деталі удару РФ 13 квітня

Зазначимо, зранку 13 квітня відбулась атака РФ на Суми, коли дві ракети вдарили по центру міста, убивши понад 30 людей та поранивши понад сотню. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що росіяни застосували балістику з касетними боєзарядами. З його слів, одна з ракет вдарила по будівлі Сумського державного університету. Також посадовець повідомив, що найбільша кількість жертв російської атаки — у тролейбусі, заповненому цивільними під час Вербної неділі.

Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла припустила, що атака РФ по Сумах сталась через чергове зібрання з нагоди нагородження військових. Вона закликала військове командування позбутись цієї радянської традиції. Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що зібрання сталось за підтримки глави військової адміністрації та закликав Артюха піти у відставку.

Нагадуємо, американський чиновник, який критично відгукувався про допомогу Україні, гостро відреагував на злочин РФ в Сумах. Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар розповів про 13-річного хлопчика, який врятував десяток людей.