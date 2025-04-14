"Здесь Звездные войны": как ВС РФ охотятся на гражданских — репортаж The Economist

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Сумы и Кривой Рог, запустив баллистические ракеты по центрам городов. Российские дроны терроризируют гражданских в Херсоне. Таким образом Москва показывает, что "сыплет смерть" на гражданских и что прекращение огня — это "далекие разговоры", написало издание The Economist.

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Об атаке РФ на Сумы и о других действиях россиян говорится в статье, которую The Economist опубликовало 13 апреля.

Издание пообщалось с жителями украинских городов, которые страдают от ракетных и дроновых ударов российской армии, а также с украинскими военными и политиками. Вспомнили о последней атаке по Сумам, когда от двух баллистических ракет погибло более 30 человек. После этого рассказали о ситуации в Херсоне. По словам украинского бойца Андрея, который согласился поговорить с журналистами, прибрежная линия вдоль реки Днепр превратилась в "красную зону". В многокилометровой полосе постоянно летают дроны РФ: одни БПЛА шпионят, другие — "охотятся" на гражданских, привели журналисты слова Андрея.

"Ракеты попали [по Сумам], когда много верующих были на Вербном воскресенье. Но особенно сильно от дронов страдает Херсон. "Здесь Звездные войны", — сказал глава военной администрации Александр Прокудин", — написало The Economist.

После этого медиа рассказало об атаке РФ на Кривой Рог, когда ракета взорвалась рядом с детской площадкой, и привело слова местной жительницы, которая заявила, что "нужна месть". Журналисты также оценили реакцию политиков и военных на российские удары. Например, слова политиков они назвали "дерзкими", тогда как военные "тихо уверены, что настроения в Кривом Роге совсем другие".

"На юго-восточных подступах к Украине разговоры о прекращении огня — это лишь далекие разговоры. Россия продолжает бомбить гражданские цели. Солдаты могут удерживать линию, но беспилотники и ракеты убивают гражданских", — написало медиа.

Атака на Сумы — детали удара РФ 13 апреля

Отметим, утром 13 апреля состоялась атака РФ на Сумы, когда две ракеты ударили по центру города, убив более 30 человек и ранив более сотни. Глава Сумской ОГА Владимир Артюх заявил, что россияне применили баллистику с кассетными боезарядами. По его словам, одна из ракет ударила по зданию Сумского государственного университета. Также чиновник сообщил, что наибольшее количество жертв российской атаки — в троллейбусе, заполненном гражданскими во время Вербного воскресенья.

Между тем народный депутат Марьяна Безуглая предположила, что атака РФ по Сумах произошла из-за очередного собрания по случаю награждения военных. Она призвала военное командование избавиться от этой советской традиции. Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что собрание произошло при поддержке главы военной администрации и призвал Артюха уйти в отставку.

Напоминаем, американский чиновник, который критически отзывался о помощи Украине, остро отреагировал на преступление РФ в Сумах. Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь рассказал о 13-летнем мальчике, который спас десяток людей.