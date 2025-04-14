"Боже милый": чиновник США, оскандалившийся заявлениями о ядерном оружии Украины, отреагировал на атаку по Сумах

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл был шокирован последствиями российской атаки по Сумах в воскресенье, 13 апреля. Ранее он заявлял, что украинское ядерное оружие, которое Киев отдал после подписания Будапештского меморандума, якобы "принадлежало России".

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Свою реакцию на российскую атаку по Сумах 13 апреля он обнародовал на своей странице в сети X в день, когда произошел обстрел.

Скриншот | сообщение Гренелла

Чиновник Белого дома эмоционально отреагировал на российский террор, отметив, что ВС РФ осуществили его в "священный день".

"Атака в священный день Вербного воскресенья?! Боже милый", — написал он, прикрепив к сообщению пост в одном из американских СМИ, где говорилось о пострадавших и погибших в результате атаки России по Сумах.

Однако в заметке Гренелл не упомянул о том, что именно ВС РФ ударили по Сумах ракетами.

Пользователи соцсети отреагировали на пост чиновника. Один из авторов упрекнул Гренеллу, отметив, что у войны "нет выходных", а также заметив, что в России более половины населения являются православными христианами.

"Война не берет выходных, а последний раз, когда я смотрел, примерно 75% россиян являются православными христианами, то что вы на это скажете?", — написал он.

Скриншот | комментарий пользователя

Еще один комментатор написал, что уверен в том, что Трамп "очень расстроен" из-за атаки России по Сумах, однако "продолжит поддерживать Путина".

"Я уверен, что Трамп расстроен. Очень-очень расстроен. Никто не поверит, как расстроился. Но он продолжит поддерживать Путина", — отметил он.

Скриншот | комментарий пользователя

Ричард Гренелл и комментарии по Украине

Ранее Ричард Гренелл попал в громкий скандал из-за того, что заявил о принадлежности ядерного оружия Украины России. Он отмечал, что нашел "неудобный момент" в Будапештском меморандуме, подписанном более 30 лет назад, о том, что якобы это вооружение было "остатками РФ". По его словам, Украина просто вернула то, что ей не принадлежало.

В то же время чиновник говорил о том, что США не имеют в контексте сказанного выше "никаких обязательств" перед Украиной по Будапештскому меморандуму.

Также Фокус выяснял мнение политолога Петра Олещука, который объяснял, почему Гренелл сделал такие заявления и что это может означать для Украины. Об этом стало известно 28 марта.

Напомним, на российский удар по Сумах 13 апреля также отреагировал ряд мировых деятелей, которые призвали "применить силу" для противодействия агрессии Кремля.