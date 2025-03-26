По словам Ричарда Гренелла, ядерное оружие, которое находилось на территории Украины, принадлежало России.

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Ядерное оружие, которое Украина отдала после подписания Будапештского меморандума, никогда ей не принадлежало, а было якобы российским. Об этом заявил специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", — написал Гренелл.

Пост Гренела Фото: Скриншот

Будапештский меморандум

5 декабря 1994 года в Будапеште между Украиной, Россией, Соединенными Штатами Америки и Великобританией был подписан меморандум, который касается ее гарантий безопасности после отказа от ядерного оружия.

После обретения независимости в 1991 году Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. В обмен на гарантированную безопасность она согласилась передать свое ядерное вооружение России и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Подписанты обязались уважать территориальную целостность и политическую независимость Украины, а также воздерживаться от экономического давления или агрессии. Кроме того, в случае нападения они обещали принимать меры для обеспечения ее безопасности.

Напомним, в декабре 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига привез в штаб-квартиру НАТО Будапештский меморандум.

25 марта директор ЦРУ заявил, что украинцы "будут драться голыми руками", если это потребуется.