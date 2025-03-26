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Політика

"Не належала Україні": спецпредставник Трампа знайшов "незручний факт" у Будапештському меморандумі

Підписання Будапештського меморандуму
Фото: З відкритих джерел | Підписання Будапештського меморандуму (ілюстративне фото)

За словами Річарда Гренелла, ядерна зброя, яка перебувала на території України, належала Росії.

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Ядерна зброя, яку Україна віддала після підписання Будапештського меморандуму, ніколи їй не належала, а була нібито російською. Про це заявив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл.

"Прояснімо ситуацію з Будапештським меморандумом: ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт", — написав Гренелл.

Пост Гренела Fullscreen
Пост Гренела
Фото: Скриншот

Будапештський меморандум

5 грудня 1994 року в Будапешті між Україною, Росією, Сполученими Штатами Америки та Великою Британією було підписано меморандум, який стосується її гарантій безпеки після відмови від ядерної зброї.

Після здобуття незалежності у 1991 році Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі. В обмін на гарантовану безпеку вона погодилася передати своє ядерне озброєння Росії та приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Підписанти зобов'язалися поважати територіальну цілісність і політичну незалежність України, а також утримуватись від економічного тиску або агресії. Крім того, в разі нападу вони обіцяли вживати заходів для забезпечення її безпеки.

Нагадаємо, в грудні 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привіз у штаб-квартиру НАТО Будапештський меморандум.

25 березня директор ЦРУ заявив, що українці "битимуться голими руками", якщо це буде потрібно.