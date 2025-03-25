"Битимуться голими руками": глава ЦРУ оцінив силу опору українців (відео)

Реткліфф зазначив, що український народ і українські військові недооцінюються вже кілька років.

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф вважає, що українці битимуться голими руками, якщо буде потрібно. Про це чиновник заявив під час слухання в Сенаті США у Вашингтоні 25 березня.

Глава ЦРУ зазначив, що український народ і українські військові недооцінюються вже кілька років.

"Зрештою, я переконаний, виходячи зі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони битимуться голими руками, якщо доведеться, якщо їм не буде запропоновано умов, прийнятних для міцного миру", — сказав Реткліфф.

Тим часом Bloomberg зазначає, що "наразі лідери, ймовірно, усе ще вважають ризики тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного врегулювання".

Розвідка США продовжує бачити ризик того, що президент РФ Володимир Путін може використати ядерну зброю.

"Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами всередині Росії продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю", — йдеться в оцінці розвідки США.

За даними Білого дому, у вівторок, 25 березня, Росія та Україна домовилися про часткове припинення вогню для захисту цивільного судноплавства в Чорному морі та "розробити заходи" щодо спільної заборони ударів по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського спортсмена Работницького.

Раніше Фокус писав про бої в Бєлгородській області РФ станом на 25 березня.