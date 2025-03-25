Тривають бої в Бєлгородській області РФ: як ЗСУ воюють на території РФ, — DeepState

Сили оборони поступово переносять війну на територію Росії, відкидаючи ворога від кордонів України.

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Поки в Саудівській Аравії представники США ведуть переговори із росіянами, в Україні тривають бойові дії. Від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень, повідомляють у Генштабі ЗСУ. А ресурс DeepState на оновлених картах бойових дій розповідає, що нині продовжуються бої в Бєлгородській області РФ.

Військові аналітики DeepState кажуть, що нині ворог просунувся біля Мілового у Курській області Росії, а також тривають бої біля Демидівки в Бєлгородській області.

Міловий знаходится неподалік від Суджі на Курщині Фото: DeepState

В той же час в Генштабі ЗСУ повідомляють, що в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України цієї доби відбили шість атак російських загарбників, ще один бій продовжується.

"Противник завдав два авіаційних удари, скинувши при цьому три КАБ, здійснив понад 110 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню", — сказано у повідомленні.

В той же час військові експерти обережно оцінюють ситуацію у Бєлгородській області, але зазначають, що ворог не був готовий до такого удару.

Демидівка у Бєлгородській області РФ стала полем бою Фото: DeepState

Так, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний каже, що масштаб поки що виглядає значно меншим, ніж те, що було в Курській області. Але на його думку, мета удару — це відвести увагу ворога з Курської області в Бєлгородську.

Нині на Курщині, за його словами, ЗСУ утримують три плацдарми, які знаходяться на панівних висотах.

Що відомо про операцію ЗСУ у Бєлгородській області

Напередодні низка російських "воєнкорів" повідомили, що Сили оборони України розпочали наступ у Бєлгородській області. Українська сторона цього поки що не коментувала.

За даними російських військових блогерів, українським захисникам вдалося захопити там щонайменше два населених пункти – Демидівку та Поповку.

Фокус писав про операцію в Бєлгородській області та ймовірні цілі та наслідки цього наступу. Поки аналітики можуть робити тільки припущення, адже Генштаб ЗСУ поки це коментував.