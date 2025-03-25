Продолжаются бои в Белгородской области РФ: как ВСУ воюют на территории РФ, — DeepState

Силы обороны постепенно переносят войну на территорию России, отбрасывая врага от границ Украины.

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Пока в Саудовской Аравии представители США ведут переговоры с россиянами, в Украине продолжаются боевые действия. С начала суток произошло 105 боевых столкновений, сообщают в Генштабе ВСУ. А ресурс DeepState на обновленных картах боевых действий рассказывает, что сейчас продолжаются бои в Белгородской области РФ.

Военные аналитики DeepState говорят, что сейчас враг продвинулся возле Мелового в Курской области России, а также продолжаются бои возле Демидовки в Белгородской области.

Меловой находится неподалеку от Суджи на Курщине Фото: DeepState

В то же время в Генштабе ВСУ сообщают, что в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в эти сутки отбили шесть атак российских захватчиков, еще один бой продолжается.

"Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три КАБ, совершил более 110 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня", — сказано в сообщении.

В то же время военные эксперты осторожно оценивают ситуацию в Белгородской области, но отмечают, что враг не был готов к такому удару.

Демидовка в Белгородской области РФ стала полем боя Фото: DeepState

Так, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный говорит, что масштаб пока выглядит значительно меньшим, чем то, что было в Курской области. Но по его мнению, цель удара — это отвести внимание врага из Курской области в Белгородскую.

Сейчас на Курщине, по его словам, ВСУ удерживают три плацдарма, которые находятся на господствующих высотах.

Что известно об операции ВСУ в Белгородской области

Накануне ряд российских "военкоров" сообщили, что Силы обороны Украины начали наступление в Белгородской области. Украинская сторона этого пока не комментировала.

По данным российских военных блогеров, украинским защитникам удалось захватить там по меньшей мере два населенных пункта — Демидовку и Поповку.

Фокус писал об операции в Белгородской области и вероятных целях и последствиях этого наступления. Пока аналитики могут делать только предположения, ведь Генштаб ВСУ пока это не комментировал.