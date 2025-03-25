ЗСУ ліквідували російського чемпіона Работницького: які ще спортсмени РФ померли на війні (фото)

Спортсмен пішов на війну проти України добровольцем. Він помер 23 березня.

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31-річний російський срібний призер Паралімпіади-2020 Олександр Работницький загинув на війні проти України. Про це повідомила Всеросійська федерація спорту осіб з інтелектуальними порушеннями.

Його ліквідували ЗСУ 23 березня 2025. Работницький пішов на війну проти України добровольцем.

Олександр Работницький

На Паралімпіаді в Токіо росіянин став срібним призером у бігу на 1500 метрів у категорії Т20 (спортсмени, які мають порушення інтелекту).

Работницький здобув три золотих, срібну та бронзову нагороди чемпіонатів світу. Окупант ставав чемпіоном і срібним призером чемпіонатів Європи, триразовим чемпіоном Європи в закритих приміщеннях. На його сторінку в Instagram підписано всього трохи більше чотирьох сотень людей.

Загиблі російські спортсмени на війні

Работницький став одним з найбільш титулованих окупантів, якого було ліквідовано за час повномасштабного вторгнення. Серед таких також був колишній хокеїст ХК "Сокіл-99", Євген Костянтинов, якого було знищено під час операції в Курській області в березні 2025.

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