НПЗ на першому місці: РФ озвучила список об'єктів, по яких не можна бити під час перемир'я

Мораторій на удари по енергетиці почав діяти з 18 березня, написали на порталі Кремля. Вказується, що росіяни вийдуть з мораторію, якщо буде порушення перемир'я.

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Влада Російської Федерації опублікувала список об'єктів зі сфери енергетики, які підпадають під мораторій під час перемир'я в Україні. На першій позицій списку опинились нафтопереробні заводи та нафтові сховища. Список розмістили на порталі президента Володимира Путіна.

Публікація Кремля з'явилась 25 березня о 20:45 (по Києву), через кілька годин після завершення другого раунду перемовин США та України в Ер-Ріяді. Росіяни повідомили, що список узгодили між собою росіяни та американці, а про позицію українців не згадують. У останньому абзаці вказано, що мораторій почав діяти 18 березня 2025 року. Крім того, Москва наголосила, що мораторій скасовується, якщо хтось зі сторін його порушив.

Список об'єктів в Україні та РФ, які підпадають під енергетичне перемир'я:

нафтопереробні заводи; сховища нафти та газу, насосні станції; електростанції, підстанції, трансформатори, розподілювачі, інші об'єкти виробництва та передачі електроенергії; атомні станції; дамби електростанцій.

Перемир'я в Україні - список РФ щодо мораторію на удари по енергетиці Фото: Скриншот

На порталі президента України Володимира Зеленського немає списку об'єктів для енергетичного перемир'я. Також про нього не згадується на порталі Білого дому, на якому 25 березня опублікували "Результати зустрічі експертних груп США та України [РФ] щодо Чорного моря 23-25 березня" — українську та російську версії.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, 25 березня Володимир Зеленський провів пресконференцію, під час якої оголосив про досягнення перемир'я на російсько-українській війні. Зі слів глави держави, перемир'я почнеться після того, як Вашингтон опублікує допис про перемовини. Президент перелічив п'ять умов України та пояснив, що РФ має власну версію п'ятого пункту. Згідно з позицією України, настає режим тиші для ударів в морі та по енергетиці, "треті" країни налагоджують моніторинг (не відомо, що це за країни та як вони діятимуть), продовжиться робота над мирною угодою. Крім того, українці хочуть повернути додому полонених військових, цивільних та дітей — це п'ятий пункт. При цьому росіяни не згадали про полонених, натомість вимагають скасувати санкцій на банк та на експорт добрив. Кремль окремо наголосив, що перемир'я почне діяти, якщо санкції скасують.

Нагадуємо, 24 березня Каспійський трубопровідний консорціум поскаржився на неможливість транспортування нафти РФ у порт Новоросійська. Раніше агентство Reuters підрахувало, які потужності втратила РФ наслідок повітряних атак України.