Відновити неможливо: БПЛА повністю зруйнували дві ключові нафтоперекачувальні станції РФ

У 2025 році дрони тричі атакували нафтопровід, який транспортував нафту з Казахстану у Новоросійськ, розповіли росіяни. Вказано, що постраждали власники трубопроводу — компанії з США.

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Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який транспортував нафту на термінали Новоросійська, поскаржився на руйнівні наслідки атаки безпілотників на дві нафтоперекачувальні станції (НПС). Як заявила пресслужба консорціуму, хоч станції і ремонтують, але відновлення начебто неможливе. Заява про наслідки повітряної атаки з'явилась у Telegram-каналі компанії.

Пресслужба ТЦК підтвердили удари безпілотників з вибухівкою по станціях "Кропоткінська" та "Кавказька", які качали нафту трубопроводом з Казахстану та РФ у Новоросійськ в Краснодарському краї. Наслідки атак: спершу зменшились потоки нафти, які йшли через "Кропоткінську", а після знищення "Кавказької" транспортування повністю припинилось. Росіяни повідомили, що займаються ремонтом. Окремо наголошується, що транспортування відновити не зможуть.

"Після зупинки НПС "Кропоткінська" внаслідок удару українських БПЛА обсяг передбачуваного транспортування на рік із зазначеного пункту було знижено, а після знищення НПС "Кавказька", в найближчому майбутньому буде неможливим", — ідеться у дописі компанії ТКТ.

Удари по РФ - як проходить трубопровід КТК Фото: З відкритих джерел

Також вказано, що у 2025 році відбулось три атаки. Перша атака — 18 лютого: ціллю була НПС "Кропоткінська". Як запевнила компанія, нарахували сім дронів, всередині яких була вибухівка та дрібні металеві вражаючі елементи. Друга атака відбулась 19 березня: ціль — НПС "Кавказька", яка подавала нафту марки CPC Blend в трубопровід КТК. Третя атака — в ніч на 24 березня: ціллю знов стала станція "Кропоткінська". Щодо останнього удару наголошується, що усі дрони начебто збили засоби ППО ЗС РФ, але уламки упали на залізничну колію біля НПС "Кавказька".

У дописі озвучили потужності станції "Кавказька": 130 тис. тонн нафти на місяць та 1,51 млн тонн протягом 2024 року. ТКТ пояснив, що через зупинку станцій втратять гроші компанії РФ, Казахстану та США. На порталі консорціуму вказано, що американська компанія — це Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15% акцій), а також LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holding Limited (2%), Eni International N.A. N.V. (2%), Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

Удари по РФ - скарга на атаку на нафтоперекачувальну станцію Фото: Скриншот Удари по РФ - КТК про три атаки дронів в Краснодарському краї Фото: Скриншот

Про нічну атаку дронів Сил оборони написало Міноборони РФ у Telegram-каналі. Російське командування стверджувало, що удар відбувся у 2 год. 24 березня Засоби ППО начебто перехопили ударний БПЛА на 7 км від нафтоперекачувальної станції, але уламки пошкодили "об'єкт енергетичної інфраструктури". Генштаб ЗСУ поки що не підтвердив нічну атаку на військовий об'єкт ЗС РФ.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про атаки безпілотників, на яку поскаржилась компанія КТК, яка на 25% належить росіянам. Наприклад, 19 лютого у районі "Кропоткінської" чули близько 20 вибухів. Джерела журналістів у Силах спецоперацій ЗСУ повідомили, що удар завдала зграя українських дронів. Після атаки на станцію росіяни були змушені транспортувати нафту в обхід. 19 березня запалало на станції "Кавказька". Як запевняла російська влада, площа займання досягнула 1,7 тис. кв. м.

Нагадуємо, 21 березня відбувся черговий наліт дронів на РФ і було гучно у Ростові, скаржились росіяни.