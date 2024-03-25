Ховають флот: як виглядають бонові загородження на вході до Новоросійська (фото)

Росія втратила чверть військових кораблів Чорноморського флоту. Залишки флоту ховаються за 700 км від України — в бухті Новоросійська.

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Причали в порту Новоросійська захистили смугою бонових загороджень. Всередині бухти стоять рештки Чорноморського флоту РФ, які намагаються захистити від морських дронів Сил оборони. Про ситуацію з російським флотом у Чорному морі розповіли в Telegram-каналі "Крымский ветер".

У дописі, опублікованому о 10:30 25 березня, вказується, що вдалось отримати супутникові світлини Військової бухти Новоросійська. На світлинах з високою роздільною здатністю видно, як її майже повністю перегородили боновими загородженнями.

Флот РФ - як виглядає Військова бухта Новоросійська Фото: Крымский ветер

Автори допису риторично запитали, навіщо росіянам потрібні подібні засоби? Після цього порадили уточнити відповідь в українських морських дронів.

Зазначимо, на Google maps можна побачити, що ширини входу у Військову бухту — близько 270 м. Всередині бухти, біля причалів, стоять кораблі ЧФ РФ (дата супутникових фото Google невідома).

Відстань від місця дислокації решток ЧФ РФ у Новоросійську до українських берегів — близько 700 км. Тим часом раніше Фокус розповідав, що дальність роботи українських морських дронів MAGURA V5 — близько 800 км, заявили в ГУР Міноборони.

Флот РФ - відстань від України до Новоросійська Фото: Google Maps

Флот РФ — деталі

Зазначимо, масові втрати кораблів ЧФ РФ почались у перші тижні та місяці вторгнення в Україну у 2022 році. У квітні 2022 року пішов на дно крейсер "Москва", який, як згодом з'ясувались, підбили українською ракетою "Нептун".

Флот РФ - які кораблі втратила Росія Фото: Molfar

Протягом двох років РФ втратила четверту частину кораблів, які базувались у Чорному морі. Серед них — підводний човен "Ростов-на-Дону": у вересні 2023 року субмарину вперше у світі уразили авіаційною ракетою SCALP. У серпні 2023 року морські дрони дістали десантний корабель "Оленегорский горняк", який перебував перед входом в бухту Новоросійська.

У лютому 2024 року у Генштабі ЗСУ опублікували інфографіку, на якій позначили точки ураження російських кораблів. З інфографіки випливає, що найнебезпечніше — у Севастопольській бухті та на південному узбережжі окупованого Криму.

Останні втрати росіян — кораблі "Ямал" та "Азов", по яких вдарили в ніч на 24 березня 2024 року. Морські судна перебували у Севастополі і їх потопити тоді ж, коли сталось влучання у вузол зв'язку Чорноморського флоту. За попередніми даними, можлива загибель близько 30 моряків ЗС РФ. Крім того, в ГУР Міноборони розповіли, що вдалось ще раз вдарити по 13 судноремонтному заводу, по якому вже влучали восени 2023 року.

Нагадуємо, у березні у ЗМІ розповідали про новий військовий порт Очамчира, який росіяни намагаються збудувати в окупованій Абхазії.