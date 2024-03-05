Майже третина — десантні катери: аналітики назвали кількість знищених кораблів РФ (інфографіка)

Втрати великих десантних кораблів і фрегатів знижують спроможність агресора до проведення широкомасштабних морських операцій, що має довготривалі стратегічні наслідки для флоту РФ.

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Десантні кораблі, катери, корвети, підводні човни та флагман флоту — перелік тих суден, які вже були знищені Силами оборони України. Про це йдеться в OSINT-аналітиці Molfar.

Ударів, як показав аналіз, завдали по широкому спектру морських сил окупантів. Знищені великі та малі кораблі, які виконують різноманітні функції, від патрулювання до десантних операцій.

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Десантні катери та катери виявилися найвразливішими. Це свідчить про високу ефективність українських засобів оборони. Втрати великих десантних кораблів і фрегатів знижують спроможність агресора до проведення широкомасштабних морських операцій, що має довготривалі стратегічні наслідки для флоту РФ.

Загальна кількість знищених російських кораблів становить 12 одиниць. Великі десантні кораблі — приблизно 16% із потоплених суден. Ще 25% — це десантні катери. Ці кораблі виконують функцію забезпечування доставлення великої кількості військ, різної техніки та матеріально-технічних засобів безпосередньо на берег.

Дані стосовно російського флоту аналітики Molfar збирали в кілька етапів. Під час аналізу не брали до уваги кораблі, які перебувають на ремонті або є частиною забезпечення флоту. Сукупність інформації надала можливість скласти повну картину стосовно втрат флоту РФ у Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2024 року.

Фото: Molfar

Загалом зафіксували 184 військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Уражено 51 одиницю, що становить приблизно 21% від загального числа. Із них 12 кораблів було повністю потоплено, що складає 23,5% від усіх уражень. Особливо серед уражених суден модна виділити катери різного призначення — 19 одиниць, із яких 8 було потоплено.

Фото: Molfar

Як ГУР знищило патрульний корабель РФ "Сергей Котов"

У вівторок, 5 березня, у ГУР заявили, що завдали удару по патрульному кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Спецпідрозділ ГУР "Group 13" здійснив відповідну операцію.

Разом із корветом українські бійці знищили гелікоптер Ка-29. На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

Місію організували в співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Судно внаслідок удару морськими дронами Magura V5 зазнало пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Нагадаємо, 5 березня в ГУР назвали втрати екіпажу РФ унаслідок знищення патрульного корабля "Сергей Котов". Із військового судна Чорноморського флоту РФ могли евакуювати 52 осіб. Атакували корабель у ніч із 4 на 5 березня.