Прячут флот: как выглядят боновые заграждения на входе в Новороссийск (фото)

Россия потеряла четверть военных кораблей Черноморского флота. Остатки флота прячутся в 700 км от Украины — в бухте Новороссийска.

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Причалы в порту Новороссийска защитили полосой боновых заграждений. Внутри бухты стоят остатки Черноморского флота РФ, которые пытаются защитить от морских дронов Сил обороны. О ситуации с российским флотом в Черном море рассказали в Telegram-канале "Крымский ветер".

В заметке, опубликованной в 10:30 25 марта, указывается, что удалось получить спутниковые фотографии Военной бухты Новороссийска. На фотографиях с высоким разрешением видно, как ее почти полностью перегородили боновыми заграждениями.

Флот РФ — как выглядит Военная бухта Новороссийска Фото: Крымский ветер

Авторы сообщения риторически спросили, зачем россиянам нужны подобные средства? После этого посоветовали уточнить ответ у украинских морских дронов.

Отметим, на Google maps можно увидеть, что ширина входа в Военную бухту — около 270 м. Внутри бухты, около у причалов, стоят корабли ЧФ РФ (дата спутниковых фото Google неизвестна).

Расстояние от места дислокации остатков ЧФ РФ в Новороссийске до украинских берегов — около 700 км. Между тем ранее Фокус рассказывал, что дальность работы украинских морских дронов MAGURA V5 — около 800 км, заявили в ГУР Минобороны.

Флот РФ — расстояние от Украины до Новороссийска Фото: Google Maps

Флот РФ — детали

Отметим, массовые потери кораблей ЧФ РФ начались в первые недели и месяцы вторжения в Украину в 2022 году. В апреле 2022 года пошел на дно крейсер "Москва", который, как впоследствии выяснились, подбили украинской ракетой "Нептун".

Флот РФ — какие корабли потеряла Россия Фото: Molfar

В течение двух лет РФ потеряла четвертую часть кораблей, которые базировались в Черном море. Среди них — подводная лодка "Ростов-на-Дону": в сентябре 2023 года субмарину впервые в мире поразили авиационной ракетой SCALP. В августе 2023 года морские дроны достали десантный корабль "Оленегорский горняк", который находился перед входом в бухту Новороссийска.

В феврале 2024 года в Генштабе ВСУ опубликовали инфографику, на которой обозначили точки поражения российских кораблей. Из инфографики следует, что самое опасное — в Севастопольской бухте и на южном побережье оккупированного Крыма.

Последние потери россиян — корабли "Ямал" и "Азов", по которым ударили в ночь на 24 марта 2024 года. Морские суда находились в Севастополе и их потопили тогда же, когда произошло попадание в узел связи Черноморского флота. По предварительным данным, возможна гибель около 30 моряков ВС РФ. Кроме того, в ГУР Минобороны рассказали, что удалось еще раз ударили по 13 судоремонтному заводу, по которому уже попадали осенью 2023 года.

Напоминаем, в марте в СМИ рассказывали о новом военном порту Очамчира, который россияне пытаются построить в оккупированной Абхазии.