Удар по БДК "Азов" и "Ямал": Черноморский флот РФ сейчас функционально неактивен, — Шаппс

По словам британского министра, российские корабли ходили по Черному морю с 1783 года, а теперь вынуждены прятаться в портах.

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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал удар по российским десантным кораблям Черноморского флота "Ямал" и "Азов". 24 марта в сети X он написал, что в целом Черноморский флот РФ функционально бездействует, а свои корабли вынуждены держать в портах.

Глава британского оборонного ведомства отметил, что российские корабли ходили по Черному морю с 1783 года, но из-за продолжающейся войны в Украине, флоту РФ был нанесен огромный ущерб.

"Продолжающаяся незаконная оккупация Путиным Украины наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который в настоящее время функционально бездействует", — написал Шаппс.

По словам министра, даже в портах российские корабли не находятся в безопасности и тонут в результате ракетных атак.

"Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена сдерживать свой флот в порту. И даже там путинские корабли тонут!" — подчеркнул британский министр.

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Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли удар по военным объектам РФ на территории оккупированного Крыма. Фокус собрал информацию об успешной операции ВСУ, в результате которой были уничтожены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ — "Ямал" и "Азов".