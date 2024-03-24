Десятки погибших оккупантов: ВСУ провели успешную операцию в Севастополе, — росСМИ (фото)

Украинские военные атаковали важные для российских оккупантов объекты в Севастополе. Как сообщают росмедиа, ВС РФ не досчитались двух десантных кораблей, трех самолетов и более двух десятков офицеров, которые были ликвидированы в результате ракетной атаки.

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Вооруженные силы Украины вечером 23 марта атаковали оккупированный Севастополь: ударили по российским десантным кораблям "Ямал" и "Азов", поразили центр связи и ликвидировали более 30 оккупантов. Фокус собрал все, что известно об этой военной операции на сейчас.

В субботу, в 21:46 появилась информация о том, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта. В 21:50 раздались взрывы. Через короткий промежуток времени местные жители насчитали таких шесть. Самые мощные произошли в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент: люди жаловались, что у них под действием взрывной волны шатаются окна в домах. Также взрывы были слышны в районе аэропорта Бельбек.

Несколько позже так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявил, что в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт российские военные применили дымовую завесу. Севастопольцы продолжили сообщать местным Telegram-каналам о том, что на мысе Фиолент было видно задымление, а в Инкермане — столб дыма.

Вечером 23 марта на мысе Фиолент было видно задымление, а в Инкермане — столб дыма

Около 22:15 Развозжаев в своем Telegram-канале написал о том, что в Севастополе было сбито несколько воздушных целей. В районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной.

В 22:30 по Севастополю ударила вторая волна ракет. Люди снова начали жаловаться на взрывные волны, из-за которых "дома ходили ходуном".

Севастопольцы жаловались на мощные взрывные волны после взрыва ракет

А "губернатор" Севастополя заявил о том, что российские средства ПВО уж сбили около 10 ракет. В это же время масштабный взрыв раздался в самом центре оккупированного города. В свою очередь местные паблики сообщили о том, что прилет в Севастополе, предположительно, был в район бывшего штаба ВМСУ на ул. Руднева, где разместилась российская военная часть.

Отметим, что после ракетной атаки на Севастополь командующий Воздушных сил Украины поблагодарил "летчиков и моряков за успешную боевую работу".

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – НАШ! Вместе – к победе!" – написал Николай Олещук в своем Telegram-канале.

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Тем временем по сообщение OSINTtechnical, в узел связи Черноморского флота России попали три ракеты Storm Shadow.

В узел связи Черноморского флота России попали три ракеты Storm Shadow.

По состоянию на утро 24 марта стали известны последствия военной операции ВСУ на оккупированном россиянами полуострове. Так называемый "губернатор" Севастополя был вынужден признать, что в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Это касалось морских катеров и наземного транспорта.

Как написал российский Telegram-канал, ВСУ поразили хорошо замаскированный командный пункт, где во время удара находилось более двух десятков офицеров. Также в результате падения обломков сбитых ракет получили повреждения три российских самолета Су-27 на аэродроме "Бельбек".

Кроме того, россияне подтвердили удары по месту дислокации морпехов Черноморского флота РФ. Они говорят, что там есть серьезные жертвы. Всего в результате атаки ликвидировано 34 военных, 11 из них – офицеры, еще около 40 оккупантов были ранены.

Напомним, 24 марта ВСУ уничтожили два российских десантных корабля. Оба корабля в свое время были построены на верфях в Гданьске (Польша). Были вооружены ракетными установками и реактивными системами залпового огня.