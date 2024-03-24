Удар по ВДК "Азов" і "Ямал": Чорноморський флот РФ зараз функціонально неактивний, — Шаппс

За словами британського міністра, російські кораблі ходили Чорним морем із 1783 року, а тепер змушені ховатися в портах.

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував удар по російських десантних кораблях Чорноморського флоту "Ямал" і "Азов". 24 березня в мережі X він написав, що загалом Чорноморський флот РФ функціонально не діє, а свої кораблі змушені держати в портах.

Голова британського оборонного відомства зазначив, що російські кораблі ходили Чорним морем із 1783 року, але через війну, яка триває в Україні, флоту РФ було завдано величезної шкоди.

"Незаконна окупація Путіним України, що триває, завдає величезної шкоди Чорноморському флоту Росії, який наразі функціонально не діє", — написав Шеппс.

За словами міністра, навіть у портах російські кораблі не перебувають у безпеці й тонуть унаслідок ракетних атак.

"Росія плавала Чорним морем із 1783 року, але тепер змушена стримувати свій флот у порту. І навіть там путінські кораблі тонуть!" — підкреслив британський міністр.

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