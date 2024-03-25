Непрерывно откачивают воду: в ГУР раскрыли детали поражения БДК "Ямал" в Крыму (фото)

Российский БДК "Ямал" участвовал в аннексии Крыма. Судно с 2017 по 2023 годы находилось на ремонте, а затем попало под атаку Украины, рассказали в ГУР.

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В субботу, 23 марта, украинские военные поразили большой десантный корабль Российской Федерации "Ямал". Об этом сообщили в Главном управлении Министерства обороны в Telegram.

"23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов Черноморского Флота государства-агрессора России", — говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что был атакован 13-й судоремонтный завод Черноморского Флота Российской Федерации в Севастополе, где был пришвартован БДК "Ямал".

Украинская разведка отметила, что характер повреждений БДК носит критический характер, а именно пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

"Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", — рассказали в ГУР.

Зато другие потери оккупантов из-за ракетной атаки украинских военных на военные объекты РФ уточняются.

ВДК "Ямал": что известно

"Ямал" — большой десантный корабль проекта 775. Он входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ. С 2013 по 2015 годы находился в средиземноморском соединении ВМФ РФ.

ВДК "Ямал"

Атака на Севастополь: что известно

Вечером 23 марта во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели взрывы. Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, во время атаки был поражен узел связи ЧФ РФ. Кроме этого, в Генштабе ВСУ отметили, что украинские военные поразили два российских десантных корабля "Ямал" и "Азов".

Напомним, 24 марта министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Черноморский флот России перестал функционально действовать, поэтому корабли вынуждены находиться в портах.