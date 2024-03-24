Удар по Севастополю: ВСУ поразили узел связи Черноморского флота РФ, — снимки

Здание расположено по улице Руднева. На снимках можно заметить поврежденную крышу здания, а также машины пожарной службы.

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Вооруженные силы Украины во время атаки на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе, вероятно, поразили узел связи Черноморского флота РФ. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые были опубликованы 24 марта советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко.

Чиновник уточнил, что на снимках заметно повреждения в здании, которое расположено в городе по улице Руднева.

"Спутник Planet Labs зафиксировал, что в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины было поражено одно из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь. Утром 24 марта ими был нанесен ракетный удар по узлу связи Черноморского флота РФ", — пишет Андрющенко.

Спутниковый снимок здания в Севастополе по улице Руднева 21 марта. Источник: Радио Свобода Спутниковый снимок здания в Севастополе по улице Руднева 24 марта. Источник: Радио Свобода

По словам советника, если сравнивать снимки до и после атаки, то на последнем можно заметить поврежденную крышу здания, а также автомобили пожарных служб, которые были припаркованы рядом со зданием.

Отметим, что факт попадания по зданию на улице Руднева подтвердили и российским СМИ. Так агентство ТАСС со ссылкой на "губернатора" Севастополя сообщило, что в ходе атаки ракета попала в "офисное здание", однако в какое именно, пропагандисты не уточнили.

Удар по БДК Черноморского флота

Напомним, в результате массированного удара по военным объектам ВС РФ на территории оккупированного Крыма были уничтожены два корабля Черноморского флота РФ. Это большие десантные корабли проекта 775 "Ямал" и "Азов".

Комментируя событие военный эксперт Александр Коваленко отметил, что эти данные корабли были последними БДК проекта 775 в составе Черноморского флота РФ, которых больше у россиян не будет. Дело в том, что они строились в советские времена на верфи "Stocznia Północna" в польском городе Гданьске.

"Поэтому, даже если эти корабли не ушли на дно, а были повреждены, их ремонт, при определенных повреждениях, просто нереален", — подчеркнул эксперт.

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