Новая база флота в Очамчири в Абхазии: когда туда убегут военные корабли РФ (видео)

Грузинские активисты сообщили, что в порту Очамчира активно строится новая морская база РФ. Они уверены, что ее введут в эксплуатацию в 2024 году.

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Беспилотник, запущенный грузинским "Антиоккупационным движением", снял порт возле города Очамчира в Абхазии (контролируемая РФ часть Грузии). На видео можно увидеть портовые сооружения, которые почти не изменились с осени 2023 года, когда впервые стало известно о возможном переводе туда Черноморского флота России. Эксперты портала Defense Express исследовали запись и оценили возможность появления российских кораблей на новой морской базе.

На видео грузинских активистов можно увидеть порт и бухту в Очамчири, снятыми с высоты десятка метров. В какой-то момент в кадре появляется грузовик, который подвозит или вывозит какой-то груз. Особо активного движения кораблей не заметно — БПЛА показал три судна.

Авторы записи рассказали в комментарии порталу "Эхо Кавказа", что российские власти ускоренно строят новую морскую базу и готовятся ввести ее в эксплуатацию в 2024 году.

"На кадрах, предоставленных нашими друзьями из Сухуми, хорошо видно, что в порту Очамчири продолжается строительный процесс. Уже в этом году порт должен быть сдан в эксплуатацию, но уже как военный порт, который примет российские военные корабли. Россияне работают, строительная техника движется по всему периметру, идет достаточно активный процесс подготовки порта", — заявили грузинские активисты.

ЧФ РФ — будет ли готова новая морская база в Абхазии

Эксперты сравнили спутниковые фотографии Google maps, сделанные в октябре 2022 года, с изображением порта, сделанными в марте 2024 года. По их мнению, никаких новостроек не заметно. Зато хорошо видно угольную площадку, с которой везут контрабандный уголь "под контролем ФСБ РФ".

ЧФ РФ — как выглядит порт в Очамчире Фото: Defence Express

Новое здание на территории порта действительно появилось, но его начали строить еще в 2021 году, — объясняется в статье. Кроме того, эксперты выразили сомнения, что местность пригодна для перебазирования всего Черноморского флота (в котором остался 51 корабль) и что какая-то подготовка все же идет. Сомнения основываются на двух соображениях.

Во-первых, площадь бухты в Очамчире слишком мала — около 200 кв. м.

ЧФ РФ — бухта в Очамчире Фото: Google Maps

Во-вторых, степень перестройки можно оценить по фото порта в Каспийском море, куда РФ перебазировала каспийскую флотилию. На фотографиях, сделанных в 2015 и 2021 годах, можно увидеть существенные переделки. При этом в Очамчире ничего подобного нет.

Корабли РФ — как выглядит база каспийского флота Фото: Defence Express

Также эксперты отметили, что Кремль почему-то не беспокоится, что новый порт будет слишком близко к НАТО: военные базы Турции, члена альянса, расположены в 180 км. Отметим, расстояние от Очамчири до украинского берега — около 900 км.

ЧФ РФ — расстояние от бухты в Очамчире до Украины Фото: Google Maps

Отметим, в течение двух лет российско-украинской войны Черноморский флот РФ потерял 14 кораблей (из 65) и одну субмарину (из семи). Одна из первых самых ощутимых потерь — крейсер "Москва", который украинцы пустили на дно с помощью установки "Нептун". После этого с определенной периодичностью получали повреждения или взрывались ракетные катера и патрульные корабли ЧФ РФ. Последние удары Силы обороны Украины нанесли в первые месяцы 2024 года: в частности, именно тогда РФ потеряла десантный корабль"Цезарь Куников" и ракетный катер "Ивановец".

Украинские спецслужбы рассказали, что для атак на российский флот используют надводные беспилотники Magura V5. Устройства способны перевозить до 300 кг взрывчатки, движутся на расстояние до 900 км, при этом ими управляет оператор, который может находиться где-то в Киеве.

Напоминаем, 20 марта разведка Великобритании отметила попытки РФ скрыть Черноморскую флотилию, которая страдает от атак украинских дронов. Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил оккупированный Крым: инспектировал, можно ли запускать "Калибры".