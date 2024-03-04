3 фазы атаки: какие российские корабли стали первыми "жертвами" украинского дрона Magura V5

По словам одного из создателей морского беспилотника, впервые успешная операция в Черном море с использованием этого вооружения зафиксирована в ноябре прошлого года. Дрон быстро показал свою эффективность и за несколько месяцев поразил 4 цели.

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В результате успешных украинских операций в России и на временно оккупированных территорий, среди которых также есть и Крымский полуостров, противник несет колоссальные потери. Многое происходит благодаря уникальным морским дронам "Магура V5", которые есть на вооружении в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ). В материале "Украинской правды" рассказали подробнее про первые "жертвы".

Звездный час дронов Magura была в ноябре прошлого года. К примеру, в ночь на 10 ноября они впервые полной мерой выполнили то, ради чего и были созданы. Рядом с населенным пунктом Черноморское были выслежены и уничтожены скоростные десантные катера ВС РФ — "Серна" и "Акула". Magura показали свой охотничий характер.

Следующие миссии морских дронов уже раскрыли их потенциал. К примеру, 1 февраля на дне Черного моря оказался ракетный катер "Ивановец", а спустя две недели, 14 февраля, в нему присоединился еще и большой десантный корабль "Цезарь Куников". Соответственно, с ноября 2023 года сразу 4 утопленных судна.

"Если раньше количество дронов было меньше, и главной задачей было просто попасть в военный корабль, то сейчас они действуют уже группами более 5 единиц. А это позволяет распределять роли в группе, определять очередность атаки и т.д.", — рассказал журналистам один из членов команды разработчиков "Магуры".

Во время первой фазы атаки, продолжает создатель, необходимо обездвижить цель, поэтому в основном происходит удар по двигателю. Далее необходимо поразить самое уязвимое место корабля, а какое оно будет — определяется во время планировки миссий. Если такой удар смог создать пробоину, тогда следующие атаки будут снова наноситься туда же. Третья фаза заключительная — смотреть, как объект противника в мире идет на дно.

Морские дроны Magura: стоимость

Стоимость такой украинской разработки высокая. Точной цены никто не называет, однако как написали журналисты, речь идет про миллионы гривен за один экземпляр. Даже глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, который регулярно выходит с бойцами на задания, ни разу еще не управлял "Магурой".

"Я не управлял дроном. Это — оружие, прежде всего. И серьезная техника, которая стоит достаточно серьезных денег наших налогоплательщиков. Думаю, каждый должен заниматься своим делом", — объясняет Кирилл Буданов.

В то же время, несмотря на высокую стоимость морского дрона, он способен наносить убытки противнику, которые в десятки раз превышают эту сумму. Эффективность такого решения оценили даже в Москве, когда был осуществлен обстрел ракетами "Искандер" одного из производств дронов. Далее локацию уже изменили.

"Вы же видите, технологии развиваются, мастерство операторов растет. Я хотел бы вам сказать, что это исключительно вопрос наших технологий и обученности. Но иногда влияют еще и факторы обученности экипажа корабля, против которого работают. Ну и все же удача тоже порой имеет определенное место. Да, нам бывает везет, но везет всегда тем, кто подготовлен", — заявлял Кирилл Буданов о потопленных целях в море.

Самое главное, продолжает начальник украинской разведки, уметь вовремя и быстро адаптироваться к переменчивым ситуациям и решать по ходу операции, в каком направлении необходимо двигаться. В качестве примера он привел корабль "Цезарь Куников", который не был изначальной целью украинцев. Они охотились на групповую цель, но за несколько часов до этого корабли начали менять локацию, поэтому план был изменен.

"Здесь самое главное — не мешать операторам действовать в соответствии с планом. А когда что-то идет не по плану, то быстро принимать решение, что и как мы делаем дальше. Например, по "Цезарю Куникову" — он же не был изначально главной целью. Но условия отработки главной цели изменились во время самой миссии", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что в NYT показали, какие версии дронов Magura есть у ВСУ. По словам экспертов, господство России на Черном море закончилось — флот РФ вынужден был покинуть бухты оккупированного Крымского полуострова.